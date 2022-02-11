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​支持在大部分已实现 getUserMedia 的移动端、PC端浏览器麦克风录音、实时处理，主要包括：Chrome、Firefox、Safari、IOS 14.3+、Android WebView、腾讯Android X5内核(QQ、微信)、大部分2021年后更新的Android手机自带浏览器；不支持： UC系内核（典型的支付宝），大部分未更新的老旧国产手机自带浏览器，低版本IOS(11.0-14.2)上除Safari外的其他任何形式的浏览器（含PWA、WebClip、任何App内网页） 。

支持对任意 MediaStream 进行音频录制、实时处理，包括： getUserMedia返回的流 、 WebRTC中的remote流 、 audio、video标签的captureStream方法返回的流 、 自己创建的流 等等。

提供多个扩展功能支持：拥有丰富的音频可视化、变速变调处理、音频流播放等；搭配上强大的实时处理支持，可用于各种网页应用：从简单的录音，到复杂的实时语音识别（ASR），甚至音频相关的游戏，都能从容应对。

音频文件的播放：可直接使用常规的 Audio HTML标签 来播放完整的音频文件，参考文档下面的【快速使用】部分，有播放例子；上传了的录音直接将音频链接赋值给 audio.src 即可播放；本地的 blob音频文件 可通过 URL.createObjectURL 来生成本地链接赋值给 audio.src 即可播放，或者将blob对象直接赋值给 audio.srcObject （兼容性没有src高）。实时的音频片段文件播放，可以使用本库自带的 BufferStreamPlayer 扩展来播放，简单高效，或者采用别的途径播放。

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Recorder H5 ： [ H5在线测试 ] [ H5 QuickStart ] [ H5 vue ]

工具集 ： [ Recorder代码运行和静态分发 ] [ 裸(RAW、WAV)PCM转WAV播放测试和转码 ] [ 无用户操作测试 ] [ Can I Use查看浏览器支持情况 ]

RecordApp[即将废弃] ： [ RecordApp测试 ] [ App QuickStart ] [ App vue ] [ Android、IOS App源码 ]

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录音默认输出mp3格式，另外可选wav、pcm格式；有限支持ogg(beta)、webm(beta)、amr(beta)格式；支持任意格式扩展（前提有相应编码器）。

mp3默认16kbps的比特率，2kb每秒的录音大小，音质还可以（如果使用8kbps可达到1kb每秒，不过音质太渣）。主要用于语音录制，双声道语音没有意义，特意仅对单声道进行支持。mp3、wav、pcm格式支持边录边转码，录音结束时转码速度极快，支持实时转码成小片段文件和实时传输，demo中已实现一个语音通话聊天，下面有介绍；其他格式录音结束时可能需要花费比较长的时间进行转码。 mp3使用lamejs编码(CBR)，压缩后的recorder.mp3.min.js文件150kb左右（开启gzip后54kb）。如果对录音文件大小没有特别要求，可以仅仅使用录音核心+wav编码器(raw pcm format录音文件超大)，压缩后的recorder.wav.min.js不足5kb。录音得到的mp3(CBR)、wav(PCM)，均可简单拼接小的二进制录音片段文件来生成长的音频文件，具体参考下面这两种编码器的详细介绍。

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Demo片段列表

App Demo

Android Demo App ： 下载APK（40kb，删除.zip后缀， 源码）

IOS Demo App ：下载源码 自行编译

小程序WebView

使用到这个库用于祝福语音的录制，已开通网页版和微信小程序版。专门针对IOS的微信中进行了兼容处理，IOS上微信环境中调用的微信的api（小程序、公众号api）。小程序地址： ；网页地址：

如果你的项目用到了这个库也想展示到这里，可以发个isuse，注明使用介绍和访问方式，我们收录在这里。

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Basic:

Traffic:

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你可以通过阅读和运行QuickStart.html文件来快速入门学习，直接将 QuickStart.html copy到你的(https、localhost)网站中，无需其他文件，就能正常开始测试了；注意：需要在https、localhost等安全环境下才能进行录音。

方式一：使用script标签引入

在需要录音功能的页面引入压缩好的recorder.xxx.min.js文件即可，JsDelivr CDN

< script src = "recorder.mp3.min.js" > </ script >

或者直接使用源码（src内的为源码、dist内的为压缩后的），可以引用src目录中的recorder-core.js+相应类型的实现文件，比如要mp3录音：

< script src = "src/recorder-core.js" > </ script > < script src = "src/engine/mp3.js" > </ script > < script src = "src/engine/mp3-engine.js" > </ script > < script src = "src/extensions/waveview.js" > </ script >

方式二：通过import/require引入

通过 npm/cnpm 进行安装 npm install recorder-core ，如果直接clone的源码下面文件路径调整一下即可 ​

import Recorder from 'recorder-core' import 'recorder-core/src/engine/mp3' import 'recorder-core/src/engine/mp3-engine' import 'recorder-core/src/extensions/waveview'

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​这里假设只录3秒，录完后立即播放，在线编辑运行此代码>>

var rec; var recOpen= function ( success ) { rec=Recorder({ type : "mp3" , sampleRate : 16000 , bitRate : 16 , onProcess : function ( buffers,powerLevel,bufferDuration,bufferSampleRate,newBufferIdx,asyncEnd ) { } }); rec.open( function ( ) { success&&success(); }, function ( msg,isUserNotAllow ) { console .log((isUserNotAllow? "UserNotAllow，" : "" )+ "无法录音:" +msg); }); }; function recStart ( ) { rec.start(); }; function recStop ( ) { rec.stop( function ( blob,duration ) { console .log(blob,( window .URL||webkitURL).createObjectURL(blob), "时长:" +duration+ "ms" ); rec.close(); rec= null ; var audio= document .createElement( "audio" ); audio.controls= true ; document .body.appendChild(audio); audio.src=( window .URL||webkitURL).createObjectURL(blob); audio.play(); }, function ( msg ) { console .log( "录音失败:" +msg); rec.close(); rec= null ; }); }; recOpen( function ( ) { recStart(); setTimeout(recStop, 3000 ); });

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var TestApi= "/test_request" ; var rec=Recorder();rec.open( function ( ) {rec.start();setTimeout( function ( ) {rec.stop( function ( blob,duration ) { var api=TestApi; var reader= new FileReader(); reader.onloadend= function ( ) { $.ajax({ url :api , type : "POST" , data :{ mime :blob.type , upfile_b64 :( /.+;\s*base64\s*,\s*(.+)$/i .exec(reader.result)||[])[ 1 ] } , success : function ( v ) { console .log( "上传成功" ,v); } , error : function ( s ) { console .error( "上传失败" ,s); } }); }; reader.readAsDataURL(blob); var form= new FormData(); form.append( "upfile" ,blob, "recorder.mp3" ); $.ajax({ url :api , type : "POST" , contentType : false , processData : false , data :form , success : function ( v ) { console .log( "上传成功" ,v); } , error : function ( s ) { console .error( "上传失败" ,s); } }); }, function ( msg ) { console .log( "录音失败:" +msg);});}, 3000 );}, function ( msg ) { console .log( "无法录音:" +msg);});

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打开Demo页面试试看，是不是也有同样的问题。

检查是不是在https之类的安全环境下调用的。

检查是不是低版本IOS系统，确认caniuseIOS对 getUserMedia 的支持情况。

的支持情况。 检查上面第1步是否把框架加载到位，在Demo页面有应该加载哪些js的提示。

提交Issue，热心网友帮你解答。

欢迎加QQ群：781036591，纯小写口令： recorder

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本库期待的使用场景是语音录制，因此音质只要不比高品质的感觉差太多就行；1分钟的语音进行编码是很快的，但如果录制超长的录音，比如10分钟以上，不同类型的编码可能会花费比较长的时间，因为只有边录边转码(Worker)支持的类型才能进行极速转码。另外未找到双声道语音录制存在的意义（翻倍录音数据大小，并且拉低音质），因此特意仅对单声道进行支持。

浏览器Audio Media兼容性mp3最好，wav还行，其他要么不支持播放，要么不支持编码；因此本库最佳推荐使用mp3、wav格式，代码也是优先照顾这两种格式。

特别注：低版本 IOS(11.X、12.X、13.X) 上只有 Safari 支持 getUserMedia ，低版本IOS上其他浏览器均不支持，唯一有点卵用的Safari getUserMedia 底层实现bug奇多（严重关切他们团队水准，临时工少发工资了吧），参考下面的已知问题。

特别注：大部分2021年以前的老旧国产手机自带的浏览器（系统浏览器）虽然支持 getUserMedia 方法，但并不能使用，表现为直接返回拒绝或者干脆没有任何回调；UC系列目测全部阵亡（含支付宝）。

留意中途来电话：在移动端录音时，如果录音中途来电话，或者通话过程中打开录音，是不一定能进行录音的；经过简单测试发现，IOS上Safari将暂停返回音频数据，直到通话结束才开始继续有音频数据返回；小米上Chrome不管是来电还是通话中开始录音都能对麦克风输入的声音进行录音（听筒中的并不能录到，扬声器外放的会被明显降噪）；只是简单测试，更多机器和浏览器并未做测试，不过整体上来看来电话或通话中进行录音的可行性并不理想，也不赞成在这种过程中进行录音；但只要通话结束后录音还是会正常进行，影响基本不大。

录音时对播放音频的影响：仅在移动端，录音过程中尽量不要去播放音频，正在播放的也应该暂停播放，否则不同手机系统、浏览器环境可能表现会出乎意料；已知IOS Safari上录音打开后，如果播放音频，声音会变得非常小；Android上也有可能声音被切换到听筒播放，而不是扬声器大喇叭上播放导致声音也会变小；更多可能的情况需要更多设备、浏览器的测试数据才能发掘；PC上似乎无此影响。

特别注：如果在 iframe 里面调用的录音功能，并且和上层的网页是不同的域（跨域了），如果未设置相应策略，权限永远是被拒绝的，参考此处。另外如果要在 非跨域的iframe 里面使用，最佳实践应该是让window.top去加载Recorder（异步加载js），iframe里面使用top.Recorder，免得各种莫名其妙（比如微信里面的各种渣渣功能，搞多了就习惯了）。

如果需要最大限度的兼容低版本IOS（仅增加微信支持），可以使用 RecordApp ，它已包含 Recorder ，源码在 src/app-support 、 app-support-sample 中，但此兼容库需要服务器端提供微信JsSDK的签名、下载素材接口，涉及微信公众（订阅）号的开发。

支持 Recorder RecordApp PC浏览器 √ √ Android Chrome Firefox √ √ Android微信(含小程序) √ √ Android Hybrid App √ √ Android其他浏览器 未知 未知 IOS Safari √ √ IOS微信(含小程序) IOS 14.3+ √ IOS Hybrid App IOS 14.3+ √ IOS其他浏览器 IOS 14.3+ IOS 14.3+ 开发难度 简单 复杂 第三方依赖 无 依赖微信公众号

已知问题

2018-09-19 caniuse 注明 IOS 11.X - 12.X（13.X） 上 只有 Safari 支持调用 getUserMedia ，其他App下WKWebView(UIWebView?)(相关资料)均不支持（2021-2-15 IOS 14.3+已无此问题）。经用户测试验证IOS 12上chrome、UC都无法录音，部分IOS 12 Safari可以获取到并且能正常录音，但部分不行，原因未知，参考ios 12 支不支持录音了。在IOS上不支持录音的环境下应该采用其他解决方案，参考 案例演示 、 关于微信JsSDK 部分。

2019-02-28 issues#14 如果 getUserMedia 返回的 MediaStreamTrack.readyState == "ended" ， "ended" which indicates that the input is not giving any more data and will never provide new data. ，导致无法录音。如果产生这种情况，目前在 rec.open 方法调用时会正确检测到，并执行 fail 回调。造成 issues#14 ended 原因是App源码中 AndroidManifest.xml 中没有声明 android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS 权限，导致腾讯X5不能正常录音。

2019-03-09 在Android上QQ、微信里，请求授权使用麦克风的提示，经过长时间观察发现，他们的表现很随机、很奇特。可能每次在调用 getUserMedia 时候都会弹选择，也可能选择一次就不会再弹提示，也可能重启App后又会弹。如果用户拒绝了，可能第二天又会弹，或者永远都不弹了，要么重置(装)App。使用腾讯X5内核的App测试也是一样奇特表现，拒绝权限后可能必须要重置(装)。这个问题貌似跟X5内核自动升级的版本有关。QQ浏览器更加惨不忍睹，2019-08-16测试发现卸载重装、拒绝权限后永远无法弹出授权，通过浏览器设置-清理-清理地理位置授权才能恢复，重启、重装、清理系统垃圾、删除根目录文件夹（腾讯那个大文件不敢删，毒瘤）垃圾均无效，奇葩。

2019-06-14 经#29反馈，稍微远程真机测试了部分厂商的比较新的Android手机系统浏览器的录音支持情况；华为：直接返回拒绝，小米：没有回调，OPPO：好像是没有回调，vivo：好像是没有回调；另外专门测试了一下UC最新版（支付宝）：直接返回拒绝。另参考。也许他们都商量好了或者本身都是用的UC？至于没有任何回调的，此种浏览器没有良心。

2019-07-22 对#34反馈研究后发现，问题一： macOS、IOS的Safari对连续调用录音（中途未调用close）是有问题的，但只要调用close后再重复录音就没有问题 （已通过特殊手段解决）。问题二：IOS上如果录音之前先播放了任何Audio，录音过程可能会变得很诡异，但如果先录音，就不存在此问题（19-09-18 Evan:QQ1346751357反馈发现本问题并非必现，功能页面，但本库的Demo内却必现，原因不明）。chrome、firefox正常的很。目测这两个问题是非我等屌丝能够解决的，于是报告给苹果家程序员看看，因此发了个帖子，顺手在 Feedback Assistant 提交了 bug report ，但好几天过去了没有任何回应（顺带给微软一个好评）。问题一目前已通过全局共享一个MediaStream连接来解决，原因在于Safari上MediaStream断开后就无法再次进行连接使用（表现为静音），改成了全局只连接一次就避免了此问题；全局处理也有利于屏蔽底层细节，start时无需再调用底层接口，提升兼容、可靠性。

2019-10-26 针对#51的问题研究后发现，如果录音时设备偶尔出现很卡的情况下（CPU被其他程序大量占用），浏览器采集到的音频是断断续续的，导致10秒的录音可能就只返回了5秒的数据量，这个时候最终编码得到的音频时长明显变短，播放时的效果就像快放一样。此问题能够稳定复现（使用别的程序大量占用CPU来模拟），目前已在 envIn 内部函数中进行了补偿处理，在浏览器两次传入PCM数据之间填充一段静默数据已弥补丢失的时长；最终编码得到的音频时长将和实际录音时长基本一致，消除了快放效果，但由于丢失的音频已被静默数据代替，听起来就是数据本身的断断续续的效果。在设备不卡时录音没有此问题。

2019-11-03 lamejs原版编码器编码出来的mp3文件首尾存在填充数据并且会占据一定时长（这种数据播放时静默，记录的信息数据或者填充），同一录音mp3格式的时长会比wav格式的时长要长0-100ms左右，大部分情况下不会有影响，但如果涉及到实时转码并传输的话，这些数据将会造成多段mp3片段的总时长比实际录音要长，最终播放时会均匀的感觉到停顿，并且mp3片段越小越明显。本库已对lamejs编码出来的mp3文件进行了处理，去掉了头部的非音频数据，但由于编码出来的mp3每一帧数据都有固定时长，文件结尾最后一帧可能录音的时长不能刚好填满，就会产生填充数据；因此本库编码出来的mp3文件会比wav格式长0-30ms左右，多出来的时长在mp3的结尾处；mp3解码出来的pcm数据直接去掉结尾多出来的部分，就和wav中的pcm数据基本一致了；另外可以通过调节待编码的pcm数据长度以达到刚好填满最后一帧来规避此问题，参考 Recorder.SampleData 方法提供的连续转码针对此问题的处理（但小的mp3片段拼接起来停顿导致的杂音还是非常明显，实时处理时使用 takeoffEncodeChunk 选项可完全避免此问题）。参考wiki。

2020-04-26 Safari Bug：据QQ群内 1048506792 、 190451148 开发者反馈研究发现，IOS ?-13.X Safari内打开录音后，如果切换到了其他标签、或其他App并且播放了任何声音，此时将会中断已打开的录音（系统级的？），切换回正在录音的页面，这个页面的录音功能将会彻底失效，并且刷新也无法恢复录音；表现为关闭录音后再次打开录音，能够正常获得权限，但浏览器返回的采集到的音频为静默的PCM，此时地址栏也并未显示出麦克风图标，刷新这个标签也也是一样不能正常获得录音，只有关掉此标签新打开页面才可正常录音。如果打开录音后关闭了录音，然后切换到其他标签或App播放声音，然后返回录音页面，不会出现此问题。此为Safari的底层Bug（也许是少给临时工工钱了吧，无能为力）。使用长按录音类似的用户交互可大幅度避免踩到这坨翔。

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构造函数，拿到 Recorder 的实例，然后可以进行请求获取麦克风权限和录音。

set 参数为配置对象，默认配置值如下：

set ={ type : "mp3" , bitRate : 16 , sampleRate : 16000 , onProcess :NOOP }

注意：set内是数字的明确传数字，不要传字符串之类的导致不可预测的异常，其他有配置的地方也是一样（感谢 214282049@qq.com 19-01-10发的反馈邮件）。

注：如果录音结束后生成的音频文件的比特率和采样率和set中的不同，将会把set中的bitRate、sampleRate更新成音频文件的。

请求打开录音资源，如果浏览器不支持录音、用户拒绝麦克风权限、或者非安全环境（非https、file等）将会调用 fail ；打开后需要调用 close 来关闭，因为浏览器或设备的系统可能会显示正在录音。

注意：此方法回调是可能是同步的（异常、或者已持有资源时）也可能是异步的（浏览器弹出权限请求时）；一般使用时打开，用完立即关闭；可重复调用，可用来测试是否能录音。

另外：普通的麦克风录音时，因为此方法会调起用户授权请求，如果仅仅想知道浏览器是否支持录音（比如：如果浏览器不支持就走另外一套录音方案），应使用 Recorder.Support() 方法。

注意：打开普通麦克风录音后，如果未调用close关闭，可能会影响audio音频的播放，表现为移动端audio播放有明显的杂音（麦克风的电流音？）、音量严重降低（被切换到听筒播放？）等奇形怪状的问题，因此如果你录音后有别的操作，尽量录完音就立即调用close关闭录音。

特别注: 鉴于UC系浏览器（大部分老旧国产手机厂商系统浏览器）大概率表面支持录音但永远不会有任何回调、或者此浏览器支持第三种情况（用户忽略 并且 此浏览器认为此种情况不需要回调 并且程序员完美实现了）；如果当前环境是移动端，可以在调用此方法 8秒 后如果未收到任何回调，弹出一个自定义提示框（只需要一个按钮），提示内容范本： 录音功能需要麦克风权限，请允许；如果未看到任何请求，请点击忽略~ ，按钮文本： 忽略 ；当用户点击了按钮，直接手动执行 fail 逻辑，因为此时浏览器压根就没有弹移动端特有的模态化权限请求对话框；但如果收到了回调（可能是同步的，因此弹框必须在 rec.open 调用前准备好随时取消），需要把我们弹出的提示框自动关掉，不需要用户做任何处理。pc端的由于不是模态化的请求对话框，可能会被用户误点，所以尽量要判断一下是否是移动端。

success =fn();

fail =fn(errMsg,isUserNotAllow); 如果是用户主动拒绝的录音权限，除了有错误消息外，isUserNotAllow=true，方便程序中做不同的提示，提升用户主动授权概率

关闭释放录音资源，释放完成后会调用 success() 回调。如果正在录音或者stop调用未完成前调用了close将会强制终止当前录音。

注意：普通的麦克风录音时（所有Recorder实例共享同一个流），如果创建了多个Recorder对象并且调用了open（应避免同时有多个对象进行了open），只有最后一个新建的才有权限进行实际的资源释放（和多个对象close调用顺序无关），浏览器或设备的系统才会不再显示正在录音的提示；直接提供的流 set.sourceStream 无此问题（当前Recorder实例独享此流）。

开始录音，需先调用 open ；未close之前可以反复进行调用开始新的录音。

只要open成功后，调用此方法是安全的，如果未open强行调用导致的内部错误将不会有任何提示，stop时自然能得到错误；另外open操作可能需要花费比较长时间，如果中途调用了stop，open完成时（同步）的任何start调用将会被自动阻止，也是不会有提示的。

结束录音并返回录音数据 blob对象 ，拿到blob对象就可以为所欲为了，不限于立即播放、上传

success(blob,duration) ： blob ：录音数据audio/mp3|wav...格式， duration ：录音时长，单位毫秒

fail(errMsg) ：录音出错回调

autoClose ： false 可选，是否自动调用 close ，默认为 false 不调用

提示：stop时会进行音频编码，根据类型的不同音频编码花费的时间也不相同。对于支持边录边转码(Worker)的类型，将极速完成编码并回调；对于不支持的10几秒录音花费2秒左右算是正常，但内部采用了分段编码+setTimeout来处理，界面卡顿不明显。

暂停录音。

恢复继续录音。

此数据为从开始录音到现在为止的所有已缓冲的PCM片段列表， buffers = [[Int16,...],...] 为二维数组；在没有边录边转码的支持时（mock调用、非mp3等），录音stop时会使用此完整数据进行转码成指定的格式。

buffers中的PCM数据为浏览器采集的原始音频数据，采样率为浏览器提供的原始采样率 rec.srcSampleRate ；在 rec.set.onProcess 回调中 buffers 参数就是此数据或者此数据重新采样后的新数据；修改或替换 onProcess 回调中 buffers 参数可以改变最终生成的音频内容，但修改 rec.buffers 不一定会有效，因此你可以在 onProcess 中修改或替换 buffers 参数里面的内容，注意只能修改或替换上次回调以来新增的buffer（不允许修改已处理过的，不允许增删第一维数组，允许将第二维数组任意修改替换成空数组也可以）；以此可以简单有限的实现实时静音、降噪、混音等处理。

如果你需要长时间实时录音（如长时间语音通话），并且不需要得到最终完整编码的音频文件：

未提供set.takeoffEncodeChunk时，Recorder初始化时应当使用一个未知的类型进行初始化（如: type:"unknown"，仅仅用于初始化而已，实时转码可以手动转成有效格式，因为有效格式可能内部还有其他类型的缓冲， unknown 类型 onProcess buffers 和 rec.buffers 是同一个数组）；提供set.takeoffEncodeChunk接管了编码器实时输出时，无需特殊处理，因为编码器内部将不会使用缓冲； 实时在 onProcess 中修改 buffers 参数数组，可以只保留最后两个元素，其他元素设为null（代码： onProcess: buffers[buffers.length-3]=null ），不保留也行，全部设为null，以释放占用的内存； rec.buffers 将会自动清理，无需手动清理；注意：提供set.takeoffEncodeChunk时，应当延迟一下清理，不然buffers被清理掉时，这个buffers还未推入编码器进行编码； 录音结束时可以不用调用 stop ，直接调用 close 丢弃所有数据即可。只要buffers[0]==null时调用 stop 永远会直接走fail回调。

浏览器提供的原始采样率，只有start或mock调用后才会有值，此采样率就是rec.buffers数据的采样率。

本方法是一个内部使用的最为核心方法，如果你不知道用途，请勿随意调用，配套的有私有方法 envStart(mockEnvInfo,sampleRate) （私有方法请自行阅读源码），这两方法控制着录音的开启、实时音频输入逻辑，起到隔离平台环境差异的作用（Recorder、RecordApp共享使用了本机制，实现了录音过程和平台环境无关）。

通过调用本方法，会在当前正在录制的录音中追加进新的pcm数据，每次调用本方法都会触发onProcess回调；从而可以做到：在录音过程中插入音频数据、在新的录音中注入之前老的录音的buffers数据可以做到接续录音 等业务逻辑，可参考上面的Demo片段列表中的 新录音从老录音接续、或录制中途插入音频 例子。

pcmData ： [Int16,...] 为一维数组，pcm音频数据的采样率必须是 rec.srcSampleRate （如果不是，请用 Recorder.SampleData() 方法先转换好）

pcmAbsSum ：pcmData所有采样的绝对值的和，用来传递给 Recorder.PowerLevel 方法计算音量百分比，最终是给onProcess使用，如果不需要计算音量百分比，直接给0即可。

模拟一段录音数据，后面直接调用stop进行编码得到音频文件。需提供pcm数据 pcmData = [Int16,...] 为一维数组，和pcm数据的采样率 pcmSampleRate 。调用本方法后无需调用也无法调用open、close、start等方法，只能调用stop，如果之前已经开始了录音，前面的录音数据全部会被丢弃；本方法主要用于音频转码。

提示：在录音实时回调中配合 Recorder.SampleData() 方法使用效果更佳，可实时生成小片段语音文件。

注意：pcmData为一维数组，如果提供二维数组将会产生不可预料的错误；如果需要使用类似 onProcess 回调的 buffers 或者 rec.buffers 这种pcm列表（二维数组）时，可自行展开成一维，或者使用 Recorder.SampleData() 方法转换成一维。

本方法可用于将一个音频解码出来的pcm数据方便的转换成另外一个格式：

var amrBlob=...; var amrSampleRate= 8000 ; var reader= new FileReader(); reader.onload= function ( ) { Recorder.AMR.decode( new Uint8Array (reader.result), function ( pcm ) { transformOgg(pcm); }); }; reader.readAsArrayBuffer(amrBlob); function transformOgg ( pcmData ) { Recorder({ type : "ogg" , bitRate : 64 , sampleRate : 32000 }) .mock(pcmData,amrSampleRate) .stop( function ( blob,duration ) { console .log(blob,duration); }); };

判断浏览器是否支持录音，随时可以调用。注意：仅仅是检测浏览器支持情况，不会判断和调起用户授权（rec.open()会判断用户授权），不会判断是否支持特定格式录音。

由于Recorder持有的普通麦克风录音资源是全局唯一的，可通过此方法检测是否有Recorder已调用过open打开了麦克风录音功能。

销毁已持有的所有全局资源（AudioContext、Worker），当要彻底移除Recorder时需要显式的调用此方法。大部分情况下不调用Destroy也不会造成问题。

流量统计用1像素图片地址，在Recorder首次被实例化时将往这个地址发送一个请求，请求是通过Image对象来发送，安全可靠；默认开启统计，url为本库的51la统计用图片地址，为空响应流量消耗非常小，因此对使用几乎没有影响。

设置为空字符串后将不参与统计，大部分情况下无需关闭统计，如果你网页的url私密性要求很高，请在调用Recorder之前将此url设为空字符串；本功能于2019-11-09添加，点此前往51la查看统计概况。

普通的麦克风录音时全局的AudioContext缓冲大小，默认值为4096。会影响H5录音时的onProcess调用速率，相对于AudioContext.sampleRate=48000时，4096接近12帧/s，调节此参数可生成比较流畅的回调动画。

取值256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, or 16384

注意：取值不能过低，2048开始不同浏览器可能回调速率跟不上造成音质问题。一般无需调整，调整后需要先close掉已打开的录音，再open时才会生效。

如果是直接提供的流 set.sourceStream，不是默认的从麦克风录音时，这个属性可以改成由Recorder的实例提供，比如rec.BufferSize=1024，这样就不会受全局干扰。

这个属性在旧版Recorder中是放在已废弃的set.bufferSize中，后面因为兼容处理Safari上MediaStream断开后就无法再次进行连接使用的问题（表现为静音），把MediaStream连接也改成了全局只连接一次，因此set.bufferSize就移出来变成了Recorder的属性

对pcm数据的采样率进行转换，配合mock方法使用效果更佳，比如实时转换成小片段语音文件。

注意：本方法只会将高采样率的pcm转成低采样率的pcm，当newSampleRate>pcmSampleRate想转成更高采样率的pcm时，本方法将不会进行转换处理（由低的采样率转成高的采样率没有存在的意义）；在特殊场合下如果确实需要提升采样率，比如8k必须转成16k，可参考【Demo库】PCM采样率提升自行编写代码转换一下即可。

pcmDatas : [[Int16,...]] pcm片段列表，二维数组，比如可以是：rec.buffers、onProcess中的buffers

pcmSampleRate :48000 pcm数据的采样率，比如用：rec.srcSampleRate、onProcess中的bufferSampleRate

newSampleRate :16000 需要转换成的采样率，newSampleRate>=pcmSampleRate时不会进行任何处理，小于时会进行重新采样

prevChunkInfo :{} 可选，上次调用时的返回值，用于连续转换，本次调用将从上次结束位置开始进行处理。或可自行定义一个ChunkInfo从pcmDatas指定的位置开始进行转换

option :

option:{ 可选，配置项 frameSize : 123456 帧大小，每帧的PCM Int16的数量，采样率转换后的pcm长度为frameSize的整数倍，用于连续转换。目前仅在mp3格式时才有用，frameSize取值为 1152 ，这样编码出来的mp3时长和pcm的时长完全一致，否则会因为mp3最后一帧录音不够填满时添加填充数据导致mp3的时长变长。 frameType : "" 帧类型，一般为rec.set.type，提供此参数时无需提供frameSize，会自动使用最佳的值给frameSize赋值，目前仅支持mp3= 1152 (MPEG1 Layer3的每帧采采样数)，其他类型= 1 。 以上两个参数用于连续转换时使用，最多使用一个，不提供时不进行帧的特殊处理，提供时必须同时提供prevChunkInfo才有作用。最后一段数据处理时无需提供帧大小以便输出最后一丁点残留数据。 }

返回值ChunkInfo

{ index : 0 pcmDatas已处理到的索引 offset : 0.0 已处理到的index对应的pcm中的偏移的下一个位置 frameNext : null ||[Int16,...] 下一帧的部分数据，frameSize设置了的时候才可能会有 sampleRate : 16000 结果的采样率，<=newSampleRate data :[Int16,...] 转换后的PCM结果，为一维数组；如果是连续转换，并且pcmDatas中并没有新数据时，data的长度可能为 0 }

计算音量百分比的一个方法，返回值：0-100，主要当做百分比用；注意：这个不是分贝，因此没用volume当做名称。

pcmAbsSum : pcm Int16所有采样的绝对值的和

pcmLength : pcm长度

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如果你有其他格式的编码器并且想贡献出来，可以提交新增格式文件的PR（文件放到/src/engine中），我们升级它。

pcm

pcm编码器输出的数据其实就是Recorder中的buffers原始数据（经过了重新采样），16位时为LE小端模式（Little Endian），并未经过任何编码处理；pcm为未封装的原始音频数据，pcm数据文件无法直接播放，pcm加上一个44字节wav头即成wav文件，可通过wav格式来正常播放。两个参数相同的pcm文件直接二进制拼接在一起即可成为长的pcm文件。

已实现的一个把pcm转成wav格式来播放的方法， data = { sampleRate:16000 pcm的采样率 , bitRate:16 pcm的位数 取值：8 或 16 , blob:pcm的blob对象 } ， True=fn(wavBlob,duration) 。要使用此方法需要带上 wav 格式编码器。

wav (raw pcm format)

wav格式编码器时参考网上资料写的，会发现代码和别人家的差不多。源码2kb大小。wav转其他格式参考和测试

wav转pcm

生成的wav文件内音频数据的编码为未压缩的pcm数据（raw pcm），只是在pcm数据前面加了一个44字节的wav头；因此直接去掉前面44字节就能得到原始的pcm数据，如： blob.slice(44,blob.size,"audio/pcm") ;

简单将多段小的wav片段合成长的wav文件

由于RAW格式的wav内直接就是pcm数据，因此将小的wav片段文件去掉wav头后得到的原始pcm数据合并到一起，再加上新的wav头即可合并出长的wav文件；要求待合成的所有wav片段的采样率和位数需一致。wav合并参考和测试+可移植源码

mp3 (CBR)

采用的是lamejs(LGPL License)这个库的代码， https://github.com/zhuker/lamejs/blob/bfb7f6c6d7877e0fe1ad9e72697a871676119a0e/lame.all.js 这个版本的文件代码；已对lamejs源码进行了部分改动，用于精简代码和修复发现的问题。LGPL协议涉及到的文件： mp3-engine.js ；这些文件也采用LGPL授权，不适用MIT协议。源码518kb大小，压缩后150kb左右，开启gzip后50来k。mp3转其他格式参考和测试

简单将多段小的mp3片段合成长的mp3文件

由于lamejs CBR编码出来的mp3二进制数据从头到尾全部是大小相同的数据帧（采样率44100等无法被8整除的部分帧可能存在额外多1字节填充），没有其他任何多余信息，通过文件长度可计算出mp3的时长 fileSize*8/bitRate （参考），数据帧之间可以直接拼接。因此将小的mp3片段文件的二进制数据全部合并到一起即可得到长的mp3文件；要求待合成的所有mp3片段的采样率和比特率需一致。mp3合并参考和测试+可移植源码

注：CBR编码由于每帧数据的时长是固定的，mp3文件结尾最后这一帧的录音可能不能刚好填满，就会产生填充数据，多出来的这部分数据会导致mp3时长变长一点点，在实时转码传输时应当留意，解码成pcm后可直接去掉结尾的多余；另外可以通过调节待编码的pcm数据长度以达到刚好填满最后一帧来规避此问题，参考 Recorder.SampleData 方法提供的连续转码针对此问题的处理。首帧或前两帧可能是lame记录的信息帧，本库已去除（但小的mp3片段拼接起来停顿导致的杂音还是非常明显，实时处理时使用 takeoffEncodeChunk 选项可完全避免此问题），参考上面的已知问题。

采用的是ogg-vorbis-encoder-js(MIT License)， https://github.com/higuma/ogg-vorbis-encoder-js/blob/7a872423f416e330e925f5266d2eb66cff63c1b6/lib/OggVorbisEncoder.js 这个版本的文件代码。此编码器源码2.2M，超级大，压缩后1.6M，开启gzip后327K左右。对录音的压缩率比lamejs高出一倍, 但Vorbis in Ogg好像Safari不支持（真的假的）。

这个编码器时通过查阅MDN编写的一个玩意，没多大使用价值：录几秒就至少要几秒来编码。。。原因是：未找到对已有pcm数据进行快速编码的方法。数据导入到MediaRecorder，音频有几秒就要等几秒，类似边播放边收听形。(想接原始录音Stream？我不可能给的!)输出音频虽然可以通过比特率来控制文件大小，但音频文件中的比特率并非设定比特率，采样率由于是我们自己采样的，到这个编码器随他怎么搞。只有比较新的浏览器支持（需实现浏览器MediaRecorder），压缩率和mp3差不多。源码2kb大小。

采用的是benz-amr-recorder(MIT License)优化后的amr.js(Unknown License)， https://github.com/BenzLeung/benz-amr-recorder/blob/462c6b91a67f7d9f42d0579fb5906fad9edb2c9d/src/amrnb.js 这个版本的文件代码，已对此代码进行过调整更方便使用。支持编码和解码操作。由于最高只有12.8kbps的码率(AMR 12.2，8000hz)，音质和同比配置的mp3、ogg差一个档次。由于支持解码操作，理论上所有支持Audio的浏览器都可以播放（需要自己写代码实现）。源码1M多，蛮大，压缩后445K，开启gzip后136K。优点：录音文件小。

已实现的一个把amr转成wav格式来播放的方法， True=fn(wavBlob,duration) 。要使用此方法需要带上上面的 wav 格式编码器。仿照此方法可轻松转成别的格式，参考 mock 方法介绍那节。

Recorder.prototype.aac= function ( pcmData,successCall,failCall ) { ... pcmData->aacData successCall( new Blob([aacData.buffer],{ type : "audio/aac" })); } Recorder({ type : "aac" })

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在 src/extensions 目录内为扩展支持库，这些扩展库默认都没有合并到生成代码中，需单独引用( dist 或 src 中的)才能使用。

【附】部分扩展使用效果图（在线运行观看）：

WaveView 扩展

waveview.js，4kb大小源码，录音时动态显示波形，具体样子参考演示地址页面。此扩展参考MCVoiceWave库编写的，具体代码在 https://github.com/HaloMartin/MCVoiceWave/blob/f6dc28975fbe0f7fc6cc4dbc2e61b0aa5574e9bc/MCVoiceWave/MCVoiceWaveView.m 中。

此扩展是在录音时 onProcess 回调中使用； Recorder.BufferSize 会影响绘制帧率，越小越流畅（但越消耗cpu），默认配置的大概12帧/s。基础使用方法：​

var wave; var rec=Recorder({ onProcess : function ( buffers,powerLevel,bufferDuration,bufferSampleRate ) { wave.input(buffers[buffers.length -1 ],powerLevel,bufferSampleRate); } }); rec.open( function ( ) { wave=Recorder.WaveView({ elem : ".elem" }); rec.start(); });

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构造函数， set 参数为配置对象，默认配置值如下：

set ={ elem : "css selector" , width : 0 , height : 0 , scale : 2 , speed : 8 , lineWidth : 3 , linear1 :[ 0 , "rgba(150,96,238,1)" , 0.2 , "rgba(170,79,249,1)" , 1 , "rgba(53,199,253,1)" ] , linear2 :[ 0 , "rgba(209,130,255,0.6)" , 1 , "rgba(53,199,255,0.6)" ] , linearBg :[ 0 , "rgba(255,255,255,0.2)" , 1 , "rgba(54,197,252,0.2)" ] }

输入音频数据，更新波形显示，这个方法调用的越快，波形越流畅。pcmData [Int16,...] 一维数组，为当前的录音数据片段，其他参数和 onProcess 回调相同。

WaveSurferView 扩展

wavesurfer.view.js，7kb大小源码，音频可视化波形显示，具体样子参考演示地址页面。

此扩展的使用方式和 WaveView 扩展完全相同，请参考上面的 WaveView 来使用；本扩展的波形绘制直接简单的使用PCM的采样数值大小来进行线条的绘制，同一段音频绘制出的波形和Audition内显示的波形外观上几乎没有差异。

构造函数， set 参数为配置对象，默认配置值如下：

set ={ elem : "css selector" , width : 0 , height : 0 , scale : 2 , fps : 50 , duration : 2500 , direction : 1 , position : 0 , centerHeight : 1 , linear :[ 0 , "rgba(0,187,17,1)" , 0.7 , "rgba(255,215,0,1)" , 1 , "rgba(255,102,0,1)" ] , centerColor : "" }

输入音频数据，更新波形显示。pcmData [Int16,...] 一维数组，为当前的录音数据片段，其他参数和 onProcess 回调相同。

FrequencyHistogramView 扩展

frequency.histogram.view.js + lib.fft.js，12kb大小源码，音频可视化频率直方图显示，具体样子参考演示地址页面。此扩展核心算法参考Java开源库jmp123的代码编写的， jmp123 版本 0.3 ；直方图特意优化主要显示0-5khz语音部分，其他高频显示区域较小，不适合用来展示音乐频谱。

此扩展的使用方式和 WaveView 扩展完全相同，请参考上面的 WaveView 来使用；请注意：必须同时引入 lib.fft.js 才能正常工作。

构造函数， set 参数为配置对象，默认配置值如下：

set ={ elem : "css selector" , width : 0 , height : 0 , scale : 2 , fps : 20 , lineCount : 30 , widthRatio : 0.6 , spaceWidth : 0 , minHeight : 0 , position : -1 , mirrorEnable : false , stripeEnable : true , stripeHeight : 3 , stripeMargin : 6 , fallDuration : 1000 , stripeFallDuration : 3500 , linear :[ 0 , "rgba(0,187,17,1)" , 0.5 , "rgba(255,215,0,1)" , 1 , "rgba(255,102,0,1)" ] , stripeLinear : null , shadowBlur : 0 , shadowColor : "#bbb" , stripeShadowBlur : -1 , stripeShadowColor : "" , onDraw : function ( frequencyData,sampleRate ) {} }

输入音频数据，更新直方图显示。pcmData [Int16,...] 一维数组，为当前的录音数据片段，其他参数和 onProcess 回调相同。

BufferStreamPlayer 扩展

buffer_stream.player.js，15kb大小源码，实时播放录音片段文件，把片段文件转换成MediaStream流，参考此demo片段在线测试使用。

BufferStreamPlayer可以通过input方法一次性输入整个音频文件，或者实时输入音频片段文件，然后播放出来；输入支持格式：pcm、wav、mp3等浏览器支持的音频格式，非pcm格式会自动解码成pcm（播放音质效果比pcm、wav格式差点）；输入前输入后都可进行处理要播放的音频，比如：混音、变速、变调；输入的音频会写入到内部的MediaStream流中，完成将连续的音频片段文件转换成流。

可以用于

Recorder onProcess等实时处理中，将实时处理好的音频片段转直接换成MediaStream，此流可以作为WebRTC的local流发送到对方，或播放出来； 接收到的音频片段文件的实时播放，比如：WebSocket接收到的录音片段文件播放、WebRTC remote流（Recorder支持对这种流进行实时处理）实时处理后的播放。

BufferStreamPlayer文档

var stream=Recorder.BufferStreamPlayer({ play : true , realtime : true }); stream.start( () => { stream.getMediaStream() stream.getAudioSrc() },(errMsg)=>{ }); stream.input(anyData); stream.stop();

输入任意格式的音频数据，未完成start前调用会等到start成功后生效。

anyData: any 具体类型取决于： set .decode为 false 时: 未提供 set .transform，数据必须是pcm[Int16,...]，此时的 set 必须提供sampleRate； 提供了 set .transform，数据为transform方法支持的任意格式。 set .decode为 true 时: 数据必须是 ArrayBuffer ，会自动解码成pcm[Int16,...]；注意输入的每一片数据都应该是完整的一个音频片段文件，否则可能会解码失败。 关于anyData的二进制长度： 如果是提供的pcm、wav格式数据，数据长度对播放无太大影响，很短的数据也能很好的连续播放。 如果是提供的mp3这种必须解码才能获得pcm的数据，数据应当尽量长点，测试发现片段有 300 ms以上解码后能很好的连续播放，低于 100 ms解码后可能会有明显的杂音，更低的可能会解码失败；当片段确实太小时，可以将本来会多次input调用的数据缓冲起来，等数据量达到了 300 ms再来调用一次input，能比较显著的改善播放音质。

Sonic 扩展

sonic.js，37kb大小源码(压缩版gzip后4.5kb)，音频变速变调转换，参考此demo片段在线测试使用。此扩展从Sonic.java移植，并做了适当精简。

可到assets/sonic-java目录运行java代码测试原版效果。

本扩展支持

Pitch ：变调不变速（会说话的汤姆猫），男女变声，只调整音调，不改变播放速度 Speed ：变速不变调（快放慢放），只调整播放速度，不改变音调 Rate ：变速变调，会改变播放速度和音调 Volume ：支持调整音量 支持实时处理，可在onProcess中实时处理PCM（需开启异步），配合SampleData方法使用更佳

Sonic文档

Sonic有两个构造方法，一个是同步方法，Sonic.Async是异步方法，同步方法简单直接但处理量大时会消耗大量时间，主要用于一次性的处理；异步方法由WebWorker在后台进行运算处理，但异步方法不一定能成功开启（低版本浏览器），主要用于实时处理。异步方法调用后必须调用flush方法，否则会产生内存泄露。

注意：由于同步方法转换操作需要占用比较多的CPU（但比转码小点），因此实时处理时在低端设备上可能会导致性能问题；在一次性处理大量pcm时，可采取切片+setTimeout进行处理，参考上面的demo片段。

注意：变速变调会大幅增减PCM数据长度，如果需要在onProcess中实时处理PCM，需要在rec.set中设置内部参数 rec.set.disableEnvInFix=true 来禁用设备卡顿时音频输入丢失补偿功能，否则可能导致错误的识别为设备卡顿。

注意：每次input输入的数据量应该尽量的大些，太少容易产生杂音，每次传入200ms以上的数据量就几乎没有影响了。

var sonic=Recorder.Sonic( set ) //同步调用，用于一次性处理 var sonic=Recorder.Sonic.Async( set ) //异步调用，用于实时处理，调用后必须调用flush方法，否则会产生内存泄露。 /* set :{ sampleRate :待处理pcm的采样率，就是input输入的buffer的采样率 }* / / /【功能配置调用函数】同步异步通用，以下num取值正常为0.1-2.0，超过这个范围也是可以的，但不推荐 sonic.setPitch(num) / /num:0.1-n，变调不变速（会说话的汤姆猫），男女变声，只调整音调，不改变播放速度，默认为1.0不调整 sonic.setSpeed(num) / /num:0.1-n，变速不变调（快放慢放），只调整播放速度，不改变音调，默认为1.0不调整 sonic.setRate(num) / /num:0.1-n，变速变调，越小越缓重，越大越尖锐，会改变播放速度和音调，默认为1.0不调整 sonic.setVolume(num) / /num:0.1-n，调整音量，默认为1.0不调整 sonic.setChordPitch(bool) / /bool:默认false，作用未知，不推荐使用 sonic.setQuality(num) / /num:0或1，默认0时会减小输入采样率来提供处理速度，变调时才会用到，不推荐使用 / /【同步调用方法】 sonic.input(buffer) / /buffer:[Int16,...] 一维数组，输入pcm数据，返回转换后的部分pcm数据，完整输出需要调用flush；返回值[Int16,...]长度可能为0，代表没有数据被转换；此方法是耗时的方法，一次性处理大量pcm需要切片+setTimeout优化 sonic.flush() / /将残余的未转换的pcm数据完成转换并返回；返回值[Int16,...]长度可能为0，代表没有数据被转换 / /【异步调用方法】 sonic.input(buffer,callback) / /callback:fn(pcm)，和同步方法相同，只是返回值通过callback返回 sonic.flush(callback) / /callback:fn(pcm)，和同步方法相同，只是返回值通过callback返回

DTMF 扩展

dtmf.decode.js + lib.fft.js、dtmf.encode.js，两个js一个解码、一个编码，体积小均不超过10kb，纯js实现易于移植。参考此demo片段在线测试使用。

DTMF（电话拨号按键信号）解码器，解码得到按键值：可实现实时从音频数据流中解码得到电话拨号按键信息，用于电话录音软解，软电话实时提取DTMF按键信号等；识别DTMF按键准确度高，误识别率低，支持识别120ms以上按键间隔+30ms以上的按键音，纯js实现易于移植；请注意：使用dtmf.decode.js必须同时引入 lib.fft.js （由java移植过来的）才能正常工作。 DTMF（电话拨号按键信号）编码生成器，生成按键对应的音频PCM信号：可实现生成按键对应的音频PCM信号，用于DTMF按键信号生成，软电话实时发送DTMF按键信号等；生成信号代码、原理简单粗暴，纯js实现易于移植，0依赖。

解码DTMF只有这个一个函数，此函数支持连续调用，将上次的返回值当做参数即可实现实时音频流数据的连续解码处理。

参数： pcmData :[Int16,...] pcm一维数组，原则上一次处理的数据量不要超过 10 秒，太长的数据应当分段延时处理 sampleRate : 123 pcm的采样率 prevChunk : null || {} 上次的返回值，用于连续识别，或者当做额外配置对象 返回: chunk:{ keys :[keyItem,...] 识别到的按键，如果未识别到数组长度为 0 keyItem :{ key : "" time : 123 } lastIs : "" "" :mute {}:match 结尾处是什么 lastCheckCount : 0 结尾如果是key，此时的检查次数 prevIs : "" "" : null {}:match 上次疑似检测到了什么 totalLen : 0 总采样数，相对 4 khz pcm :[Int16,...] 4 khz pcm数据 checkFactor : 3 信号检查因子，取值 1 ， 2 ， 3 ，默认为 3 不支持低于 32 ms的按键音检测，当需要检测时可以设为 2 ，当信号更恶劣时设为 1 ，这样将会减少检查的次数，导致错误识别率变高 debug : false 是否开启调试日志 }

本方法用来生成单个按键信号pcm数据，属于底层方法，要混合多个按键信号到别的pcm中请用封装好的DTMF_EncodeMix方法。

参数： key : 单个按键 0 -9 #* sampleRate: 123 要生成的pcm采样率 duration : 100 按键音持续时间 mute : 50 按键音前后静音时长 返回： pcm：[Int16,...]，生成单个按键信号

本方法返回EncodeMix对象，将输入的按键信号混合到持续输入的pcm流中，当.mix(inputPcms)提供的太短的pcm会无法完整放下一个完整的按键信号，所以需要不停调用.mix(inputPcms)进行混合。

set ={ duration : 100 , mute : 25 , interval : 200 } EncodeMix对象： .add(keys) 添加一个按键或多个按键 "0" "123#*" ，后面慢慢通过mix方法混合到pcm中，无返回值 .mix(pcms,sampleRate,index) 将已添加的按键信号混合到pcm中，pcms:[[Int16,...],...]二维数组，sampleRate：pcm的采样率，index：pcms第一维开始索引，将从这个pcm开始混合。 返回状态对象：{ newEncodes :[{ key : "*" , data :[Int16,...]},...] , hasNext : false } 注意：调用本方法会修改pcms中的内容，因此混合结果就在pcms内。

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可参考/src/package-build.js中如何合并的一个文件，比如mp3是由 recorder-core.js , engine/mp3.js , engine/mp3-engine.js 组成的。

除了 recorder-core.js 其他引擎文件都是可选的，可以把全部编码格式合到一起也，也可以只合并几种，然后就可以支持相应格式的录音了。

可以修改/src/package-build.js后，在src目录内执行压缩：

cnpm install npm start

对于支持录音的浏览器能够正常录音并返回录音数据；对于不支持的浏览器，引入js和执行相关方法都不会产生异常，并且进入相关的fail回调。一般在open的时候就能检测到是否支持或者被用户拒绝，可在用户开始录音之前提示浏览器不支持录音或授权。

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📖Android Hybrid App中录音示例

在Android Hybrid App中使用本库来录音，需要在App源码中实现以下两步分：

在 AndroidManifest.xml 声明需要用到的两个权限

< uses-permission android:name = "android.permission.RECORD_AUDIO" /> < uses-permission android:name = "android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />

WebChromeClient 中实现 onPermissionRequest 网页授权请求

public void onPermissionRequest (PermissionRequest request) { if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) { App的系统录音权限请求() .用户已授权(()->{ request.grant(request.getResources()); }) .用户拒绝授权(()->{ request.deny(); }) } }

注：如果应用的 腾讯X5内核 ，除了上面两个权限外，还必须提供 android.permission.CAMERA 权限。另外无法重写此 onPermissionRequest 方法，他会自己弹框询问，如果被拒绝了就看X5脸色了（随着X5不停更新什么时候恢复弹框天知地知就是你不知），你可以通过调用 webView.setWebChromeClientExtension 重写X5的 IX5WebChromeClientExtension.onPermissionRequest 来进行权限处理，参考此篇X5集成文章底部的网页权限部分。

如果不出意外，App内显示的网页就能正常录音了。

备忘小插曲

排查 #46 Android WebView 内长按录音不能收到 touchend 问题时，发现touch事件会被打断，反复折腾，最终发现是每次检测权限都会调用 Activity.requestPermissions ，而 requestPermissions 会造成WebView打断touch事件，进而产生H5、AppNative原生录都会产生此问题；最后老实把精简掉的 checkSelfPermission 加上检测一下是否已授权，就没有此问题了，囧。

附带测试项目

app-support-sample/demo_android目录中提供了Android测试源码（如果不想自己打包可以用打包好的apk来测试，文件名为 app-debug.apk.zip ，自行去掉.zip后缀）。

📖IOS Hybrid App中录音示例

IOS 14.3+：新版本IOS WKWebView已支持H5录音，但作者还未测试，暂时不提供实现方法，请自行对接。

IOS 11.0-14.2：纯粹的H5录音在IOS WebView中是不支持的，需要有Native层的支持，具体参考RecordApp中的app-support-sample/demo_ios，含IOS App源码。

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在线测试Demo中包含了一个语音通话聊天的测试功能，没有服务器支持所以仅支持局域网内一对一语音。用两个设备（浏览器打开两个标签也可以）打开demo，勾选H5版语音通话聊天，按提示交换两个设备的信息即可成功进行P2P连接，然后进行语音。实际使用时数据传输可以用WebSocket，会简单好多。

编写本语音测试的目的在于验证H5录音实时转码、传输的可行性，并验证实时转码mp3格式小片段文件接收后的可播放性。经测试发现：除了移动端可能存在设备性能低下的问题以外，录音后实时转码mp3并传输给对方是可行的，对方接收后播放也能连贯的播放（效果还是要看播放代码写的怎么样，目前没有比较完美的播放代码）。另外（16kbps,16khz）MP3开语音15分钟大概3M的流量，wav 15分钟要37M多流量。

另外除wav外MP3等格式编码出来的音频的播放时间比PCM原始数据要长一些或短一些，如果涉及到解码或拼接时，这个地方需要注意（如果类型支持，实时处理时使用 takeoffEncodeChunk 选项可完全避免此问题）。

在线访问，本工具提供在线运行和测试代码的能力，本库的大部分小demo将由此工具来进行开发和承载。本工具提供代码片段的分发功能，代码存储在url中，因此简单可靠；额外提供了一套源码作者的身份认证机制。

我们不传输、不存储数据，我们只是代码的可靠搬运工。看图：

在线访问，本工具用来对原始的PCM音频数据进行封装、播放、转码，操作极其简单，免去了动用二进制编辑工具操作的麻烦。比如加工一下Android AudioRecord(44100)采集的音频。源码在 assets/工具-裸PCM转WAV播放测试.html ;

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微信内浏览器他家的JsSDK也支持录音，涉及笨重难调的公众号开发（光sdk初始化就能阻碍很多新奇想法的产生，signature限制太多），只能满足最基本的使用（大部分情况足够了）。获取音频数据必须绕一个大圈：录好音了->上传到微信服务器->自家服务器请求微信服务器多进行媒体下载->保存录音（微信小程序以前也是二逼路子，现在稍微好点能实时拿到录音mp3数据）。

[2018]由于微信IOS上不支持原生JS录音，Android上又支持，为了兼容而去兼容的事情我是拒绝的（而且是仅仅为了兼容IOS上面的微信），其实也算不上去兼容，因为微信JsSDK中的接口完全算是另外一种东西，接入的话对整个录音流程都会产生完全不一样的变化，还不如没有进入录音流程之前就进行分支判断处理。

[2019]大动干戈，仅为兼容IOS而生，不得不向大厂低头，我还是为兼容而去兼容了IOS微信，对不支持录音的IOS微信 浏览器 、 小程序web-view 进行了兼容，使用微信JsSDK来录音，并以前未开源的兼容代码基础上重写了 RecordApp ，源码在 app-support-sample 、 src/app-support 内。

[2021]IOS 14.3已开始提供全面的 getUserMedia 支持，H5已能在别的浏览器内录音，微信JsSDK可以只当做老版本IOS兼容的方案，慢慢放到箱底了，可喜可贺。

最后：如果要兼容低版本IOS，可以自行接入JsSDK或使用 RecordApp （没有公众号开个订阅号又不要钱），基本上可以忽略兼容性问题，就是麻烦点。

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