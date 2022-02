Record Screen

Screen recording function using FFmpeg.

Defaults to using x11grab , but also supports other input formats.

Contents

Requirements

This is a thin wrapper around FFmpeg and has no other dependencies.

Installation

npm install record-screen

Usage

x11grab

Desktop screen recording using the x11grab input device:

const recordScreen = require ( 'record-screen' ) const recording = recordScreen( '/tmp/test.mp4' , { resolution : '1440x900' }) recording.promise .then( result => { process.stdout.write(result.stdout) process.stderr.write(result.stderr) }) .catch( error => { console .error(error) }) setTimeout( () => recording.stop(), 5000 )

mjpeg

Record an MJPEG stream:

const recordScreen = require ( 'record-screen' ) const recording = recordScreen( '/tmp/test.mp4' , { inputFormat : 'mjpeg' }) recording.promise .then( result => { process.stdout.write(result.stdout) process.stderr.write(result.stderr) }) .catch( error => { console .error(error) }) setTimeout( () => recording.stop(), 5000 )

Options

const defaultOptions = { loglevel : undefined , inputFormat : 'x11grab' , resolution : undefined , fps : 15 , videoFilter : undefined , videoCodec : undefined , pixelFormat : 'yuv420p' , rotate : undefined , hostname : 'localhost' , display : '0' , protocol : 'http' , username : undefined , password : undefined , port : 9000 , pathname : undefined , search : undefined }

Testing

Start Docker. Install development dependencies: npm install Run the tests: npm test

License

Released under the MIT license.

Author

Sebastian Tschan