Recoil Persist

Tiny module for recoil to store and sync state to Storage . It is only 354 bytes (minified and gzipped). No dependencies. Size Limit controls the size.

Demo

If you are using recoil-persist with version 1.x.x please check migration guide to version 2.x.x.

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import App from './App' import { atom, RecoilRoot, useRecoilState } from 'recoil' import { recoilPersist } from 'recoil-persist' const { persistAtom } = recoilPersist() const counterState = atom({ key : 'count' , default : 0 , effects_UNSTABLE : [persistAtom], }) function App ( ) { const [count, setCount] = useRecoilState(counterState) return ( < div > < h3 > Counter: {count} </ h3 > < button onClick = {() => setCount(count + 1)}>Increase </ button > < button onClick = {() => setCount(count - 1)}>Decrease </ button > </ div > ) } ReactDOM.render( < React.StrictMode > < RecoilRoot > < App /> </ RecoilRoot > </ React.StrictMode > , document .getElementById( 'root' ), )

Install

npm install recoil-persist

or

yarn add recoil-persist

Now you could add persisting a state to your app:

import React from 'react'; import ReactDOM from 'react-dom'; import App from './App'; import { RecoilRoot } from "recoil"; +import { recoilPersist } from 'recoil-persist' +const { persistAtom } = recoilPersist() const counterState = atom({ key: 'count', default: 0, + effects_UNSTABLE: [persistAtom], }) function App() { const [count, setCount] = useRecoilState(counterState) return ( <div> <h3>Counter: {count}</h3> <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increase</button> <button onClick={() => setCount(count - 1)}>Decrease</button> </div> ) } ReactDOM.render( <React.StrictMode> <RecoilRoot> <App /> </RecoilRoot> </React.StrictMode>, document.getElementById('root'), )

After this each changes in atom will be store and sync to localStorage .

Usage

import { recoilPersist } from 'recoil-persist' const { persistAtom } = recoilPersist({ key : 'recoil-persist' , storage : localStorage, })

API

config parameter

type config.key = String

Default value of config.key is recoil-persist . This key is using to store data in storage.

type config.storage = Storage

Set config.storage with sessionStorage or other Storage implementation to change storage target. Otherwise localStorage is used (default).

Migration from version 1.x.x to 2.x.x

The API changed from version 1.x.x.

To update your code just use this migration guide:

import React from 'react'; import ReactDOM from 'react-dom'; import App from './App'; import { RecoilRoot } from "recoil"; import { recoilPersist } from 'recoil-persist' // import stay the same const { - RecoilPersist, - updateState + persistAtom } = recoilPersist( - ['count'], // no need for specifying atoms keys { key: 'recoil-persist', // configuration stay the same too storage: localStorage } ) const counterState = atom({ key: 'count', default: 0, - persistence_UNSTABLE: { // Please remove persistence_UNSTABLE from atom definition - type: 'log', - }, + effects_UNSTABLE: [persistAtom], // Please add effects_UNSTABLE key to atom definition }) function App() { const [count, setCount] = useRecoilState(counterState) return ( <div> <h3>Counter: {count}</h3> <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increase</button> <button onClick={() => setCount(count - 1)}>Decrease</button> </div> ) } ReactDOM.render( <React.StrictMode> - <RecoilRoot initializeState={({set}) => updateState({set})> + <RecoilRoot> // Please remove updateState function from initiallizeState - <RecoilPersist /> // and also remove RecoilPersist component <App /> </RecoilRoot> </React.StrictMode>, document.getElementById('root') );

Demo

git clone git@github.com:polemius/recoil-persist.git cd recoil-persist npm install npm run start

Please open localhost:1234.