Set of helpers for composing and parsing BEM classNames.

Install

npm i -S rebem-classname

Usage

stringify

import { stringify } from 'rebem-classname' ; const className = stringify(props);

block

stringify({ block : 'beep' });

elem

stringify({ block : 'beep' , elem : 'boop' });

mods

stringify({ block : 'beep' , mods : { foo : 'bar' } });

stringify({ block : 'beep' , mods : { foo : true , bar : false } });

stringify({ block : 'beep' , elem : 'boop' , mods : { foo : 'bar' } });

mix

stringify({ block : 'beep' , mix : { block : 'boop' , elem : 'foo' } });

stringify({ block : 'beep' , mix : [ { block : 'boop' , elem : 'foo' }, { block : 'bar' , elem : 'baz' , mods : { test : true } } ] });

className

stringify({ block : 'boop' className : 'beep' });

parse

TODO

Environment variables

process.env.NODE_ENV must be available. For example in webpack you can do this with DefinePlugin :

plugins: [ new webpack.DefinePlugin({ 'process.env' : { NODE_ENV : JSON .stringify(process.env.NODE_ENV) } }) ]

Custom delimeters

Default delimeters are _ for modifiers and __ for elements, but you can change it with special environment variables: