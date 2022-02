Installation

npm i reakit-theme-default

Usage

import React from "react" ; import ReactDOM from "react-dom" ; import { Provider, Button } from "reakit" ; import theme from "reakit-theme-default" ; const App = () => ( < Provider theme = {theme} > < Button > Button </ Button > </ Provider > ); ReactDOM.render( < App /> , document.getElementById("root"));

License

MIT © Diego Haz