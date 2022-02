Create color themes for Reakit components.

This is experimental and may have breaking changes in minor versions.

Installation

npm:

npm i reakit-system-palette

Yarn:

yarn add reakit-system-palette

Setup

import React from "react" ; import ReactDOM from "react-dom" ; import { Provider, Button } from "reakit" ; import * as system from "reakit-system-palette" ; function App ( ) { return ( < Provider unstable_system = {system} > < Button unstable_system = {{ palette: " primary ", fill: " opaque " }}> Button </ Button > </ Provider > ); } ReactDOM.render( < App /> , document.getElementById("root"));

License

MIT © Diego Haz