A ready signal. Wait for ready and signal it's ready

Example

var Ready = require ( "ready-signal" ) var r1 = Ready() var r2 = Ready() var r3 = Ready() r1( function onReady ( ) { console .log( "r1 ready" ) }) setTimeout(r1.signal, 1000 ) r2.signal() r2( function onReady ( ) { console .log( "r2 is already ready" ) }) r3( function ready ( ev ) { console .log( "r3 has ev" , ev) }) r3.signal( "event data" )

Counted example

var CountedReady = require ( "ready-signal/counted" ) var counted1 = CountedReady( 3 ) var counted2 = CountedReady( 0 ) var counted3 = CountedReady( 1 ) counted1( function ( ) { console .log( "called after 3 times" ) }) counted1.signal() counted1.signal() console .log( "before 3rd" ) counted1.signal() console .log( "after 3rd" ) counted2.signal() counted2( function onReady ( ) { console .log( "r2 is already ready" ) }) counted3( function ready ( ev ) { console .log( "r3 has ev" , ev) }) counted3.signal( "event data" )

Installation

npm install ready-signal

