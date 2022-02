Launch server after all async task ready

Install

npm install ready-callback

Usage

Note: ready-callback is using class , so you should use node>=2

var koa = require ( 'koa' ); var ready = require ( 'ready-callback' )(); var app = koa(); ready.mixin(app); var done = app.readyCallback( 'service' ); serviceLaunch(done); app.ready( function ( ) { app.listen(); });

Error Handle

If task is called with error, error event will be emit, ready will never be called.

var done = app.readyCallback( 'service' ); serviceLaunch( function ( err ) { done(err); }); app.on( 'error' , function ( err ) { });

Weak Dependency

If you set a task weak dependency, task will be done without emit error .

var done = app.readyCallback( 'service' , { isWeakDep : true }); serviceLaunch( function ( err ) { done(err); }); app.ready( function ( ) { app.listen(); }); app.on( 'error' , function ( err ) { });

You can also set for all ready-callback

var ready = require ( 'ready-callback' )({ isWeakDep : true });

Ready Status

You can get status every callback end.

app.on( 'ready_stat' , function ( data ) { console .log(data.id); console .log(data.remain); });

Timeout

You can set timeout when a task run a long time.

var ready = require ( 'ready-callback' )({ timeout : 1000 }); ready.mixin(app); app.on( 'ready_timeout' , function ( id ) { }); var done = app.readyCallback( 'service' ); serviceLaunch( function ( ) { done(); });

You can also set timeout for every task

ready.mixin(app); app.on( 'ready_timeout' , function ( id ) { }); var done = app.readyCallback( 'service1' , { timeout : 1000 }); serviceLaunch(done);

lazyStart

You can set a ready-callback object to lazyStart. It will not check ready status immediately, and should start manualy to check ready status.

var ready = require ( 'ready-callback' )({ lazyStart : true }); yield sleep( 1 ); ready.start(); yield sleep( 1 );

LISENCE

Copyright (c) 2015 popomore. Licensed under the MIT license.