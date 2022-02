Read multiple files Observable way

const readMultipleFiles = require ( 'read-multiple-files' ); readMultipleFiles( new Set ([ 'one.txt' , 'another.txt' ])).subscribe({ next(result) { if (result.path === 'one.txt' ) { result.contents; } else if (result.path === 'another.txt' ) { result.contents; } }, complete() { console .log( 'Successfully read all files.' ); } });

Installation

Use npm.

npm install read -multiple-files

API

const readMultipleFiles = require ( 'read-multiple-files' );

paths: <Array|Set<string|Buffer|URL|integer>> (file paths)

options: Object ( fs.readFile options) or string (encoding)

Return: Observable (Kevin Smith's implementation)

When the Observable is subscribed, it starts to read files in parallel, successively send each result to its Observer as an Object : {path: <string|Buffer|URL|integer>, contents: <string:Buffer>}

readMultipleFiles([ 'foo.txt' , 'bar.txt' ], 'utf8' ).subscribe({ next({path, contents}) { if (path === 'one.txt' ) { contents; } else if (path === 'another.txt' ) { contents; } } });

The Observer receives an error when it fails to read at least one of the files.

const readMultipleFiles = require ( 'read-multiple-files' ); readMultipleFiles([ 'foo.txt' , 'bar.txt' ]).subscribe({ error(err) { err.code; }, complete() { } });

Related project

read-files-promise — Promise interface version

License

ISC License © 2017 - 2018 Shinnosuke Watanabe