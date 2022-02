Module for recursively (and non-recursively) reading all files in a directory.

Installation

npm install read -dir-files

Usage

var readDirFiles = require ( 'read-dir-files' ); readDirFiles.list( 'directory' , function ( err, filenames ) { if (err) return console .dir(err); console .dir(filenames); }); readDirFiles.read( 'directory' , function ( err, files ) { if (err) return console .dir(err); console .dir(files); });

Parameters:

dir Directory to read files from

Directory to read files from encoding Files encoding. Optional.

Files encoding. recursive Recurse into subdirectories? Optional , default true .

Recurse into subdirectories? , default . callback Callback. Optional.

Asynchronously reads all files from dir and returns them to the callback in form:

{ dir: { file0: <Buffer ...>, file1: <Buffer ...>, sub: { file0: <Buffer ...> } } }

If you pass it the encoding, instead of buffers you'll get strings.

Parameters:

dir Directory to read filenames from

Directory to read filenames from options Files encoding. Optional. options.recursive Recurses subdirectories. options.normalize Normalizes filenames.

Files encoding. recursive Recurse into subdirectories? Optional , default true .

Recurse into subdirectories? , default . callback Callback. Optional.

Asynchronously reads all filenames from dir and returns them to the callback in form: