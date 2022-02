Discord ReactionRole client

ReactionRole is a module that allows you to create Discord reaction role easily!

This module is compatible with all node.js discord wrappers (like discord.js, eris, discord.js-commando etc.)

You also don't need to write any bot code if you want! You can also use this module alone. You just need a Discord Bot Token!

Database support and TypeScript definitions are built-in

IMPORTANT NOTE

You have to turn on "Server Members Intent" option to use this package properly.

Usage

Simple example:

const { ReactionRole } = require ( "reaction-role" ); const system = new ReactionRole( "YOUR_BOT_TOKEN" ); const system = new ReactionRole( "YOUR_BOT_TOKEN" , "MONGODB_URI" ); const option1 = system.createOption( "emoji" , [ "role_id" , "role_id" ]); const option2 = system.createOption( "emoji" , [ "role_id" ], "You got a role" , "removed role" , ); system.createMessage( "channel_id" , "message_id" , 1 , option1, option2, ); system.init();

Creating new messages:

const { ReactionRole } = require ( "reaction-role" ); const client = new ReactionRole( "YOUR_BOT_TOKEN" ); const client = new ReactionRole( "YOUR_BOT_TOKEN" , "MONGODB_URI" ); const option1 = client.createOption( "emoji" , [ "role_id" , "role_id" ]); const option2 = client.createOption( "emoji" , [ "role_id" ], "You got a role" , "removed role" , ); client.createMessage( "channel_id" , "message_id" , 1 , option1, option2, ); client.init(); client.on( "message" , (message) => { if (message.content == "!create" ) { const new_option = client.createOption( "emoji" , [ "role_id" , "role_id" ]); const new_option_2 = client.createOption( "emoji" , [ "role_id" ], "You got a role" , "removed role" , ); client.createMessage( "channel_id" , "message_id" , 1 , new_option, new_option_2, ); } });

Using Custom Databases

You can change get, save and delete events of system with <ReactionRole>.onGet(TOnGetFN) , <ReactionRole>.onSet(TOnSetFN) and <ReactionRole>.onDelete(TOnDeleteFN) methods. Here is an example with quick.db :

const { ReactionRole } = require ( "reaction-role" ); const system = new ReactionRole( "YOUR_BOT_TOKEN" ); const db = require ( "quick.db" ); system .onGet( async () => { const saved = ( await db.get( "reaction_roles" )) || {}; return saved; }) .onSet( async (data) => { await db.set( "reaction_roles" , data); }) .onDelete( async (message_id) => { await db.delete( `reaction_roles. ${message_id} ` ); }); const option1 = system.createOption( "emoji" , [ "role_id" , "role_id" ]); const option2 = system.createOption( "emoji" , [ "role_id" ], "You got a role" , "removed role" , ); system.createMessage( "channel_id" , "message_id" , 1 , option1, option2, ); system.init();

