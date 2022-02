Plugin for React to make Backbone integration easier. Initialize your component with a Backbone.Model or Backbone.Collection; when the model or collection changes, #render will be called.

var UserViewComponent = React.createBackboneClass({ changeOptions : "change:name" , render : function ( ) { return ( < div > < h1 > {this.getModel().get("name")} </ h1 > </ div > ); } }); var user = new Backbone.Model(); var UserView = React.createFactory(UserViewComponent); var userView = UserView({ model : user}); React.render(userView, document .getElementById( 'element' )); var ProfileViewComponent = React.createClass({ render : function ( ) { return ( < div > < UserViewComponent model = {this.props.user} /> </ div > ); } }); var ProfileView = React.createFactory(ProfileViewComponent); var profileView = ProfileView({user: user}); React.render(profileView, document.getElementById('element'));

React.Backbone also plays nicely with Backbone.Collection . Anytime the add , remove , reset or sort events are triggered the component will re-render.

var UserViewComponent = React.createBackboneClass({ render : function ( ) { return < li > { this.getModel().get('name') } </ li > ; } }); var UsersListViewComponent = React.createBackboneClass({ render : function ( ) { var usersList = this .getCollection().map( function ( user ) { return < UserViewComponent model = {user} /> ; }); return ( < div > < ul > { usersList } </ ul > </ div > ); } }); var usersList = new Backbone.Collection(); var UsersListView = React.createFactory(UsersListViewComponent); var usersListView = UsersListView({collection: usersList}); React.render(usersListView, document.getElementById('users'));

If you need to use multiple models, you can do so by including the mixin multiple times:

var CommentViewComponent = React.createBackboneClass({ mixins : [ React.BackboneMixin( "user" , "change:name" ), React.BackboneMixin( "comment" ) ], render : function ( ) { return ( < div > < p > {this.props.comment.get("text")} </ p > < p > {'posted by' + this.props.user.get("name")} </ h1 > </ div > ); } }); var user = new Backbone.Model(); var comment = new Backbone.Model(); var CommentView = React.createFactory(CommentViewComponent); var commentView = CommentView({ user : user, comment : comment}); React.render(usersListView, document .getElementById( 'users' ));

You can also pass an object with options to the included mixin:

React.BackboneMixin({ propName : "user" , renderOn : "change:name" });

Or supply a custom callback to the option modelOrCollection to retrieve the property from the component's props:

React.BackboneMixin({ modelOrCollection : function ( props ) { return props.comment.user; }, renderOn : "change:name" });

If your Collection or Model class does not inherit directly from Backbone.Model or Backbone.Collection, you may customize the behavior on a library level by overriding the React.BackboneMixin.ConsiderAsCollection function.

Return true if the object passed should behave as a collection.

React.BackboneMixin.ConsiderAsCollection = function ( modelOrCollection ) { return modelOrCollection instanceof Backbone.Collection || modelOrCollection instanceof MyCustomCollection; }

Installation

Either download react.backbone.js or install the react.backbone package on Bower:

bower install --save react .backbone

You can either include react.backbone in a <script> tag (after you've included Backbone and React) or through RequireJS/AMD:

define([ 'backbone' , 'react' , 'react.backbone' ], function ( Backbone, React ) { var UserViewComponent = React.createBackboneClass({ }); });

Version 0.7.0 supports React >0.14 and Backbone >1.0; for React <0.14, check out versions 0.6.0 and prior. React Native is also supported, but only works with npm v3 (otherwise it will use the wrong React dependency).