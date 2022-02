A component simplifies Zendesk widget usage in your React application

Introduction

This component applies to Zendesk Web Widget including contact form, live chat, talk, answer bot and help center. For more information on widget and API, please check Zendesk official documentation

Installation

npm i react-zendesk --save

Component Usage

import React from "react" ; import ReactDOM from "react-dom" ; import Zendesk from "react-zendesk" ; const ZENDESK_KEY = "your zendesk embed key" ; const setting = { color : { theme : "#000" }, launcher : { chatLabel : { "en-US" : "Need Help" } }, contactForm : { fields : [ { id : "description" , prefill : { "*" : "My pre-filled description" } } ] } }; const App = () => { return < Zendesk defer zendeskKey = {ZENDESK_KEY} { ...setting } onLoaded = {() => console.log('is loaded')} />; }; ReactDOM.render( < App /> , document.getElementById("#app"));

Zendesk API usage

import { ZendeskAPI } from "react-zendesk" ; ... ZendeskAPI( "webWidget" , "setLocale" , "de" ); ...

Resources

Zendesk Widget Documentation

License

MIT