Build full featured Windows fluent UI apps using ReactJS.





Adaptive UI

Demo ⚡

https://virtualvivek.github.io/react-windows-ui/

Installation

$ npm install react-windows-ui

Getting Started

import 'react-windows-ui/config/app-config.css' import 'react-windows-ui/dist/react-windows-ui.min.css' import 'react-windows-ui/icons/fonts/fonts.min.css'

Configuration

app-config.css file contains the PrimaryColor , Fontfamily used by the app.

‣ You can import default app-config file app-config.css.

OR

‣ Create your own like this

:root { --PrimaryColor : #6632a8 ; } body { font-family : "Segoe UI" ; }

Usage

import { Button, InputText } from "react-windows-ui" ; const App = () => ( <> <Button type="primary" value="Press Me" /> <InputText placeholder="Enter a text" /> </> );

‣ You can initialize you Repo with this Template



OR



‣ Clone as a Repository : virtualvivek/react-windows-ui-boilerplate

Run Demo Locally

$ git clone https://github.com/virtualvivek/react-windows-ui.git $ cd react-windows-ui $ npm install $ npm start

RTL Support

Distribute layout direction from Right to Left.

... import 'react-windows-ui/dist/react-windows-ui-rtl.min.css' ...

Name Details Link Example Codes Components implementation demo Example LINK Library Source Directory Folder publish to npm Library LINK Library SCSS Source Style scss source code SCSS LINK TypeScript Type Definitions Typescript index.d.ts import file D.TS LINK

Details

Find this library useful? ❤️

Support it by joining stargazers for this repository. ⭐

Work in Progress -version 4.x

License