react-vertical-timeline-component - Vertical timeline for React.js

Install

$ npm i react-vertical-timeline-component

Usage

--- import { VerticalTimeline, VerticalTimelineElement } from 'react-vertical-timeline-component'; import 'react-vertical-timeline-component/style.min.css'; ... <VerticalTimeline> <VerticalTimelineElement className="vertical-timeline-element--work" contentStyle={{ background: 'rgb(33, 150, 243)', color: '#fff' }} contentArrowStyle={{ borderRight: '7px solid rgb(33, 150, 243)' }} date="2011 - present" iconStyle={{ background: 'rgb(33, 150, 243)', color: '#fff' }} icon={<WorkIcon />} > <h3 className="vertical-timeline-element-title">Creative Director</h3> <h4 className="vertical-timeline-element-subtitle">Miami, FL</h4> <p> Creative Direction, User Experience, Visual Design, Project Management, Team Leading </p> </VerticalTimelineElement> <VerticalTimelineElement className="vertical-timeline-element--work" date="2010 - 2011" iconStyle={{ background: 'rgb(33, 150, 243)', color: '#fff' }} icon={<WorkIcon />} > <h3 className="vertical-timeline-element-title">Art Director</h3> <h4 className="vertical-timeline-element-subtitle">San Francisco, CA</h4> <p> Creative Direction, User Experience, Visual Design, SEO, Online Marketing </p> </VerticalTimelineElement> <VerticalTimelineElement className="vertical-timeline-element--work" date="2008 - 2010" iconStyle={{ background: 'rgb(33, 150, 243)', color: '#fff' }} icon={<WorkIcon />} > <h3 className="vertical-timeline-element-title">Web Designer</h3> <h4 className="vertical-timeline-element-subtitle">Los Angeles, CA</h4> <p> User Experience, Visual Design </p> </VerticalTimelineElement> <VerticalTimelineElement className="vertical-timeline-element--work" date="2006 - 2008" iconStyle={{ background: 'rgb(33, 150, 243)', color: '#fff' }} icon={<WorkIcon />} > <h3 className="vertical-timeline-element-title">Web Designer</h3> <h4 className="vertical-timeline-element-subtitle">San Francisco, CA</h4> <p> User Experience, Visual Design </p> </VerticalTimelineElement> <VerticalTimelineElement className="vertical-timeline-element--education" date="April 2013" iconStyle={{ background: 'rgb(233, 30, 99)', color: '#fff' }} icon={<SchoolIcon />} > <h3 className="vertical-timeline-element-title">Content Marketing for Web, Mobile and Social Media</h3> <h4 className="vertical-timeline-element-subtitle">Online Course</h4> <p> Strategy, Social Media </p> </VerticalTimelineElement> <VerticalTimelineElement className="vertical-timeline-element--education" date="November 2012" iconStyle={{ background: 'rgb(233, 30, 99)', color: '#fff' }} icon={<SchoolIcon />} > <h3 className="vertical-timeline-element-title">Agile Development Scrum Master</h3> <h4 className="vertical-timeline-element-subtitle">Certification</h4> <p> Creative Direction, User Experience, Visual Design </p> </VerticalTimelineElement> <VerticalTimelineElement className="vertical-timeline-element--education" date="2002 - 2006" iconStyle={{ background: 'rgb(233, 30, 99)', color: '#fff' }} icon={<SchoolIcon />} > <h3 className="vertical-timeline-element-title">Bachelor of Science in Interactive Digital Media Visual Imaging</h3> <h4 className="vertical-timeline-element-subtitle">Bachelor Degree</h4> <p> Creative Direction, Visual Design </p> </VerticalTimelineElement> <VerticalTimelineElement iconStyle={{ background: 'rgb(16, 204, 82)', color: '#fff' }} icon={<StarIcon />} /> </VerticalTimeline>

VerticalTimeline Props

animate={ Boolean }

Enable or disable animations on elements (default: true).

className={ String }

Add extra class name to root div element.

layout={ String }

Choose if you want '1-column-left' or '1-column-right' or '2-columns' (default: '2-columns' ).

lineColor={ String }

Choose a color for the timeline (default: 'white' ).

VerticalTimelineElement Props

className={ String }

Add extra class name to root div element.

contentArrowStyle={ Object }

Add extra style to content arrow div element.

contentStyle={ Object }

Add extra style to content div element.

Date of the element.

Add extra class name to the element's date.

icon={ String }

Icon of the element.

iconClassName={ String }

Add extra class name to the element's icon.

iconOnClick={ Function }

onClick handler of the element's icon.

onTimelineElementClick={ Function }

onClick handler of the vertical timeline element's div.

iconStyle={ Object }

Style of the element's icon.

position={ String }

Position of the element (left or right).

style={ Object }

Add extra style to root div element.

textClassName={ String }

Add extra class name to the text container.

intersectionObserverProps={ Object }

Custom props pass to useInView component (default: { rootMargin: '0px 0px 40px 0px' }). See react-intersection-observer for more information.

visible={ Boolean }

Show element by default even if it is outside of the viewport (default: false).

For development

Launch the demo with catalog

$ yarn start

Run the tests

$ yarn test

Watch and Run the tests

$ yarn test:watch

Run lint

$ yarn test:lint

Publish new version (only for maintainers)

$ yarn publish

License

react-vertical-timeline-component is available under MIT. See LICENSE for more details.