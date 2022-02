React Components Library

Install

To install the latest release:

npm install react-ui-components

After npm install, you'll find all the source code in the src/ folder and their compiled results in the /lib folder. And some basic styles of components in scss/ folder.

Usage

Once react-ui-components is installed in your project, you can use like this:

var React = require ( 'react' ); var Components = require ( 'react-ui-components' ); var SimpleButton = Components.SimpleButton; var LinkButton = Components.LinkButton; module .exports = React.createClass({ render : function ( ) { return ( < div className = "btn-demo" > < SimpleButton customClass = "default-btn" label = "A button element" > </ SimpleButton > < SimpleButton customClass = "submit-btn" label = "A submit element" onTap = {this._onTap} > </ SimpleButton > < LinkButton customClass = "anchor-btn" label = "A anchor" href = "http://www.baidu.com/" > </ LinkButton > </ div > ); }, _onTap : function ( e ) { alert( 'Clicked...' ) } }); var React = require ( 'react' ); var injectTapEventPlugin = require ( 'react-tap-event-plugin' ); var Buttons = require ( './MyFirstReactComponent.jsx' ); React.render( < Buttons /> , document.getElementById('main'))

Examples

To help you get started, you can find complete example in /examples folder or visit the website

FAQ