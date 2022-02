React Truncate String

Truncate strings like butter.

Features

It truncates long long long long...long long strings in the middle!

Requirements

This library relies on spaces for truncation. Thanks @dschinkel for pointing that out.

🚀 ultra-blazingly-fast

🌈 ultra-light: 1.76 KB

Table of Contents

Install

yarn add react- truncate -string

Usage

Truncate in the middle of the string

import TruncateString from 'react-truncate-string' ... render(){ return < TruncateString text = "your long string" /> }

Truncate the string at 90%

import TruncateString from 'react-truncate-string' ... render(){ return < TruncateString text = "your long string" truncateAt = {90} /> }

Demos

https://albinotonnina.github.io/react-truncate-string

https://codesandbox.io/s/xvv9r5ozo

Maintainers

@albinotonnina

TODO

truncate by words?

min start and end characters option?

change debounce time with option?

