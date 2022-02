React component for web pull to refresh and load more, 下拉刷新, 加载更多

Usage

npm install react-touch-loader

import Tloader from 'react-touch-loader' ; < Tloader initializing = {initializing} onRefresh = {handleRefresh} hasMore = {hasMore} onLoadMore = {handleLoadMore} autoLoadMore = {autoLoadMore} className = "tloader some class" > < ul > < li > some items </ li > </ ul > </ Tloader >

Less needed

react-touch-loader will automaticly import the less file, please config your webpack for less.

Container layout

You'd better set a className for Tloader, then give it a height make it as scroll area through css:

.tloader { height : 500px ; overflow-y : scroll; -webkit-overflow-scrolling : touch; }

All props

initializing

0: do not display the progress bar

1: start progress bar

2: progress to end

onRefresh

function (resove, reject)

undefined: disable the pull to refresh action

hasMore

false: hide the load more footer (disable load more)

true: show the load more footer

onLoadMore

function (resove)

autoLoadMore

true: automaticly load more on scroll to bottom, default

false

className

custom css class

Localization

The text is defined in css(less):

@pullingMsg: '下拉刷新' ; @pullingEnoughMsg: '松开刷新' ; @refreshingMsg: '正在刷新...' ; @refreshedMsg: '刷新成功' ; @loadingMsg: '正在加载...' ; @btnLoadMore: '加载更多' ; .tloader-msg :after { .state-pulling & { content : @pullingMsg } .state-pulling .enough & { content : @pullingEnoughMsg ; } .state-refreshed & { content : @refreshedMsg ; } } .tloader-loading :after { content : @loadingMsg ; .tloader-symbol & { content : @refreshingMsg ; } } .tloader-btn :after { content : @btnLoadMore ; }

So you can easily overwrite the defaults by css like this:

.tloader .tloader-btn :after { content : 'Load More' ; }

Example

check code from example/app.jsx