React Toggle Dark Mode

🌃 Animated dark mode toggle as seen in blogs!

Prerequisites

node >=10

Installation

npm i react-toggle-dark-mode

or with Yarn:

yarn add react-toggle-dark-mode

Usage

import * as React from 'react' ; import * as ReactDOM from 'react-dom' ; import { DarkModeSwitch } from 'react-toggle-dark-mode' ; const App = () => { const [isDarkMode, setDarkMode] = React.useState( false ); const toggleDarkMode = ( checked: boolean ) => { setDarkMode(checked); }; return ( < DarkModeSwitch style = {{ marginBottom: ' 2rem ' }} checked = {isDarkMode} onChange = {toggleDarkMode} size = {120} /> ); };

API

DarkModeSwitch

Props

Name Type Default Value Description onChange (checked: boolean) => void Event that triggers when icon is clicked. checked boolean false Current icon state. style Object CSS properties object. size number 24 SVG size. animationProperties Object defaultProperties (see below) Override default animation properties. moonColor string white Color of the moon. sunColor string black Color of the sun.

Default Animation Properties

const defaultProperties = { dark : { circle : { r : 9 , }, mask : { cx : '50%' , cy : '23%' , }, svg : { transform : 'rotate(40deg)' , }, lines : { opacity : 0 , }, }, light : { circle : { r : 5 , }, mask : { cx : '100%' , cy : '0%' , }, svg : { transform : 'rotate(90deg)' , }, lines : { opacity : 1 , }, }, springConfig : { mass : 4 , tension : 250 , friction : 35 }, };

