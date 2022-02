Create typescript definitions files (d.ts) from react components.

Features

ES6 and ES7 class syntax

Most PropTypes any, array, bool, func, number, object, string, node, element, oneOfType, arrayOf, symbol, shape

Partial support for oneOf PropType

required PropTypes

instanceOf PropTypes (when using API and giving a resolve function)

jsdoc

Usage

Installation

Install as npm package:

npm install react-to-typescript-definitions --save-dev

or

npm install -g react-to-typescript-definitions

CLI

Usage $ react2dts [--module-name <name> | --top-level-module] react2dts reads from stdin to process a file. Options --module-name, --name name of the module to create --top-level-module if the created module should live in top-level Examples $ cat <some/react/component.jsx> |react2dts --module-name module-name $ cat <some/react/component.jsx> |react2dts --top-level-module

API

Functions:

function generateFromFile ( name, path, options )

function generateFromSource ( name, code, options )

function generateFromAst ( name, ast, options )

Options: