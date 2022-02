Render a nice looking time.

Usage

If you only provide a date then it will just format it nicely:

<Timestamp date={ Date } />

If you enable relative then you'll get something like:

<Timestamp relative date={ Date } /> <Timestamp relative date={Date} /> // in 4 hours <Timestamp relative date={Date} relativeTo={Date} /> // 4 hours <Timestamp relative date={Date} relativeTo={Date} /> // 2 years <Timestamp relative date={Date} autoUpdate /> // 1 minute ago, 2 minutes ago, 3 minutes ago

Other options are set by passing an options prop:

<Timestamp date={ Date } options={{ includeDay : true , twentyFourHour : true }} />

