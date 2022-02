react-templates loader for webpack

Usage

var template = require ( "react-templates-loader!./template.rt" );

Documentation: Using loaders

Recommended configuration

{ module : { loaders : [ { test : /\.rt$/ , loader : "react-templates-loader?modules=amd" }, ] } }

When the loader is configured, it shouldn't be referenced in the require :

var template = require ( "./template.rt" );

License

MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)