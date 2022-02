React Tabulator is based on Tabulator - a JS table library with many advanced features. Link.

NOTE: from v0.16.x (WIP) or later, this uses the latest tabulator-tables v5.x, many cases are not tested yet.

Live Demo: Codesandbox

Example code: /src/ReactTabulatorExample.tsx

More Examples, Use cases, FAQ: More Live Examples / Use cases

🌟 Features

Tabulator's features:

Filters Sorting Formatting Grouping Ajax Editing Virtualization Pagination Themes A11y I18n Layouts Frozen Cols/ Rows Key Binding Responsive Persisting History Calc Validation Clipboard Tree Layout Nested Tables

Plus more features:

React.

Simple syntax; Import css, themes.

Typescript, Tslint.

Jest-puppeteer for testing.

React Cell Editors: DateEditor, MultiSelectEditor, etc.

React Cell Formatters: MultiValueFormatter, etc.

React Filters (TBD).

For the legacy React 15.x, use: import React15Tabulator.

📦 Usage

$ npm install react-tabulator --save import 'react-tabulator/lib/styles.css' ; import 'react-tabulator/lib/css/tabulator.min.css' ; import { ReactTabulator } from 'react-tabulator' ; < ReactTabulator columns = {columns} data = {data} options = {} events = {{ rowClick: rowClickHandler }} /> * "options" will be passed directly to Tabulator's options. * "events" is an object like { eventName: handlerFunction } * use "ref.table" to access to all tabulator functions.

More Examples, Use cases, FAQ: More Live Examples / Use cases

🔧 Development - Commands

Require: NodeJS

$ npm install $ npm run dev Launch DEV mode ( with hot reload). $ npm run build Make a build. $ npm run test Run tests using jest-puppeteer ( with headless Chrome).

Development Doc - see docs/development.md

📖 Documentation

🙌 Thanks

All contributions are welcome!

Main library olifolkerd/tabulator (Thanks olifolkerd for this great library!)

