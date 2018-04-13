打造最好用的React 移动端卡片滑动 组件。已支持卡片自动播放，配置加入
autoPlay参数即可。
目前react component里面 基于移动端轮播/幻灯片 组件，最熟悉应该是
react-swipe这个库了。且看这个组件的构成：
也就是说，整个组件是基于几年前的swipe.js的，这个库三四年没更新了，看提问，作者在12年说要发个swipe2，结果不了了之，导致bug修复很慢，功能支持不全。比如我想做这个效果：
尴尬啊，
react-swipe现在的能力根本支持不了(因为swipe是针对焦点图设计的，写死了子元素宽度是父级的宽度)
不用react的情况下，swiper.js 是个不错的选择，但是考虑这个库太大了(5000行+)，为一个卡片滑动实在不值得。最后还是自己搞了个react-swipes，为的就是快速方便的实现上面这种卡片切换效果。
npm i react-swipes --save
swipes不依赖任何css，不会去改变子item的样式，也就是说，css完全控制在自己的代码中。所以有必要了解卡片滑动的原理：
// 三层滑动原理，动的是第二层
// 第一层设置固定宽度 ，超过部分设置为不显示 overflow: hidden;
<div>
//第二层设置为实际需要的宽度，即子div的n倍，有间距需要算上间距
<div>
//第三层，实际item 内容的宽度
<div></div>
</div>
</div>
这是滑动的基础布局，最终的滑动也就是改变第二层div的
translateX值。再加上
transition 过渡效果，即可实现整个区域的运动，而最外层元素设置了溢出隐藏，这样整体效果就是单张卡片在运动了。
import ReactSwipe from 'react-swipes'
// swipes 的配置
let opt = {
distance: 620, // 每次移动的距离，卡片的真实宽度
currentPoint: 1,// 初始位置，默认从0即第一个元素开始
autoPlay: true, // 是否开启自动播放
swTouchstart: (ev) => {
},
swTouchmove: (ev) => {
},
swTouchend: (ev) => {
let data = {
moved: ev.moved,
originalPoint: ev.originalPoint,
newPoint: ev.newPoint,
cancelled: ev.cancelled
}
console.log(data);
this.setState({
curCard: ev.newPoint
})
}
}
// dom 部分
// 第一层div
<div className="card-swipe" >
// 第二层div react-swipes生成一个className为 card-slide的div
<ReactSwipe className="card-slide" options={opt}>
// 第三层，即本身的item
this.state.card.length && this.state.card.map((item, index) => <div className="item" key={index}> </div>
</ReactSwipe>
</div>
swTouchmove
swTouchend 钩子里面自己去实现，后面会把这个效果做到组件里面去，开发者选择是否开启。