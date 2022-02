打造最好用的React 移动端卡片滑动 组件。已支持卡片自动播放,配置加入 autoPlay 参数即可。

为什么要造轮子

目前react component里面 基于移动端轮播/幻灯片 组件,最熟悉应该是 react-swipe 这个库了。且看这个组件的构成:

react-swipe: 引入swipe-js-iso,创建react组件

swipe-js-iso: 基于swipe.js的一个Pull Request

也就是说,整个组件是基于几年前的swipe.js的,这个库三四年没更新了,看提问,作者在12年说要发个swipe2,结果不了了之,导致bug修复很慢,功能支持不全。比如我想做这个效果:

尴尬啊, react-swipe 现在的能力根本支持不了(因为swipe是针对焦点图设计的,写死了子元素宽度是父级的宽度)

解决方案

不用react的情况下,swiper.js 是个不错的选择,但是考虑这个库太大了(5000行+),为一个卡片滑动实在不值得。最后还是自己搞了个react-swipes,为的就是快速方便的实现上面这种卡片切换效果。

安装

npm i react-swipes --save

使用

原理

swipes不依赖任何css,不会去改变子item的样式,也就是说,css完全控制在自己的代码中。所以有必要了解卡片滑动的原理:

// 三层滑动原理,动的是第二层 // 第一层设置固定宽度 ,超过部分设置为不显示 overflow: hidden; < div > //第二层设置为实际需要的宽度,即子div的n倍,有间距需要算上间距 < div > //第三层,实际item 内容的宽度 < div > </ div > </ div > </ div >

这是滑动的基础布局,最终的滑动也就是改变第二层div的 translateX 值。再加上 transition 过渡效果,即可实现整个区域的运动,而最外层元素设置了溢出隐藏,这样整体效果就是单张卡片在运动了。

具体使用

import ReactSwipe from 'react-swipes' let opt = { distance : 620 , currentPoint : 1 , autoPlay : true , swTouchstart : ( ev ) => { }, swTouchmove : ( ev ) => { }, swTouchend : ( ev ) => { let data = { moved : ev.moved, originalPoint : ev.originalPoint, newPoint : ev.newPoint, cancelled : ev.cancelled } console .log(data); this .setState({ curCard : ev.newPoint }) } } <div className= "card-swipe" > < ReactSwipe className = "card-slide" options = {opt} > // 第三层,即本身的item this.state.card.length && this.state.card.map((item, index) => < div className = "item" key = {index} > </ div > </ ReactSwipe > </ div >

demo

sandbox demo

todo