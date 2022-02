React SVG Gauge

Simple SVG Gauge component, inspired by JustGage

Demo

https://reggino.github.io/react-svg-gauge

Sample implementation

import React, { Component } from 'react' ; import Gauge from 'react-svg-gauge' ; export default class App extends Component { render() { return ( < div > < Gauge value = {this.state.value} width = {400} height = {320} label = "This is my Gauge" /> </ div > ); } }

Options

label (default: "React SVG Gauge")

min (default: 0)

max (default: 100)

minTxt (default: undefined)

maxTxt (default: undefined)

value (default: 40)

width (default: : 400)

height (default: 320)

color (default: '#fe0400')

backgroundColor (default: '#edebeb')

topLabelStyle (style object)

valueLabelStyle (style object)

minMaxLabelStyle (style object)

valueFormatter (function (number) => string)