React Stripe Script Loader

install

Install as a node module

npm i react-stripe-script-loader -S

usage

import React from 'react' import StripeScriptLoader from 'react-stripe-script-loader' import { StripeProvider, Elements, CardNumberElement, } from 'react-stripe-elements' const PageWithStripeElements = () => ( < div > < h1 > Stripe Elements </ h1 > < StripeScriptLoader uniqueId = 'myUniqueId' script = 'https://js.stripe.com/v3/' loader = "Loading..." > < StripeProvider apiKey = "stripeApiKey" > < Elements > < CardNumberElement /> </ Elements > </ StripeProvider > </ StripeScriptLoader > </ div > ) export default PageWithStripeElements

props

uniqueId string

unique id for script element

script string

script to load

loader ReactElement

string, React elements array, React component

supports

supports all React version with hooks "react": "^16.9.0"

important note

For older versions of React ^15.0.0 please install following version with tag react-version-15

npm install react-stripe-script-loader@react-version-15 -S

