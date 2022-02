Helpers to write stateless functional components in React.

Write stateless functional components in React with lifecycle methods as pure functions!

specification can be a stateless render function or an object containing pure stateless lifecycle functions.

Example: component as a function

import { React } from 'react' ; import { createClass } from 'react-stateless' ; function ComponentA ( props ) { return < div > { props.name } </ div > ; } export default ComponentA export default createClass(ComponentA);

Example: component as an object

import { React } from 'react' ; import { createClass } from 'react-stateless' ; function shouldComponentUpdate ( props, nextProps ) { return props.name !== nextProps.name; } function render ( props ) { return < div > { props.name } </ div > ; } export default createClass({shouldComponentUpdate, render})

Supported properties

propTypes

defaultProps

displayName (automatically detected by if your component function or render function is named)

Supported methods