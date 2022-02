A mixin for React to creat a sortable(drag and move) List Component. Demo

Install

npm install --save-dev react-sortable-mixin

Usage

Define a List Component use ListMixin contains Item Components use ItemMixin .

contains Item Components use . List Component required state items to set items' data.

to set items' data. Item Component required props: key / index / movableProps .

That's it!

Example code:

var React = require ( 'react' ); var sortable = require ( 'react-sortable-mixin' ); var Item = React.createClass({ mixins : [sortable.ItemMixin], render : function ( ) { return < li > item {this.props.item} </ li > ; } }); var List = React.createClass({ mixins : [sortable.ListMixin], componentDidMount : function ( ) { this .setState({ items : this .props.items }); }, render : function ( ) { var items = this .state.items.map( function ( item, i ) { return < Item key = {item} item = {item} index = {i} { ...this.movableProps }/> ; }, this); return < ul > {items} </ ul > ; } }); module.exports = List;

Hook Events (On List)