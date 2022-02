Simple ImageSlider Component for ReactJS v17



Just Two Elements will be used. (for display images)

Support GPU Render, by default.

Support Image Preload.

Support SSR. ( server-side-rendering )

Selectable Navigation Styles.

Install

npm install react-simple-image-slider --save yarn add react-simple-image-slider

Usage

import SimpleImageSlider from "react-simple-image-slider" ; const images = [ { url : "images/1.jpg" }, { url : "images/2.jpg" }, { url : "images/3.jpg" }, { url : "images/4.jpg" }, { url : "images/5.jpg" }, { url : "images/6.jpg" }, { url : "images/7.jpg" }, ]; const App = () => { return ( < div > < SimpleImageSlider width = {896} height = {504} images = {images} showBullets = {true} showNavs = {true} /> </ div > ); }

Props

Name Type Required Description Default width Number Required Image Slider Width height Number Required Image Slider Height images Array Required Images,

Array Elements should be like this structure,

{ url: "" } style String Optional css object slideDuration Number Optional css transition-duration property 0.5 navStyle Number Optional Arrow Navgation Style,

1 or 2 1 navSize Number Optional Arrow Size 50 navMargin Number Optional Arrow Margin 30 showNavs Boolean Required Toggle Arrow startIndex Number Optional start Index of Slide 0 showBullets Boolean Required Toggle Bullets true loop Boolean Optional looping slider true autoPlay Boolean Optional auto play false autoPlayDelay Boolean Optional auto play delay 2.0 useGPURender Boolean Optional Toggle GPU Render true bgColor String Optional slider container's css background-color property #000000 onClick Function Optional Image Click Callback function,

onClick = (idx, event) => { }

idx : number : clicked bullet index (begin from 0) onClickNav Function Optional Arrow Navigation Callback function,

onClickNav = (toRight) => { }

toRight : Boolean : slide direction onClickBullets Function Optional Bullets Callback function,

onClickBullets = (idx) => { }

idx : Number : clicked bullet index (begin from 0) onStartSlide Function Optional Slide Transition Start function,

onStartSlide = (idx, length) => { }

idx : Number : start index (begin from 1)

length : Number : image length onCompleteSlide Function Optional Slide TransitionEnd Callback function,

onCompleteSlide = (idx, length) => { }

idx : Number : start index (begin from 1)

length : Number : image length

Style customize

can customize by className with !important ;

.your-app { .rsis-container { } } .your-app { .rsis-image { background-size : contain !important; } }

Development

directory & source

./example/ : demo site souce for testing component

: demo site souce for testing component ./src/ : image slider component source

: image slider component source ./dist/ : image slider component distribution

: image slider component distribution ./babelrc : babel configure. (version 7.x)

: babel configure. (version 7.x) ./webpack.config.js : webpack configure. (version 4.x)

: webpack configure. (version 4.x) ./rollup.config.js : rollup configure.

scripts

npm run example npm run build npm run build :watch yarn example yarn build yarn build :watch

After run example by webpack dev server,

License

MIT