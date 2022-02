A simple(r) colorpicker written using React.

A fork of react-colorpicker, but with the extra stuff removed.

Improved performance

Smaller file size (only 3.8kb gzipped)

Easily composed into more complex color pickers (e.g. see [example/src](example directory))

Bug fixes

Install

Via npm:

npm install react-simple-colorpicker --save

Or if you want a UMD-compatible served from a CDN:

https://unpkg.com/react-simple-colorpicker/umd/index.js

Usage

var React = require ( "react" ); var ReactDOM = require ( "react-dom" ); var ColorPicker = require ( "react-simple-colorpicker" ); var App = React.createClass({ getInitialState : function ( ) { return { color : this .props.initialColor }; }, render : function ( ) { return ( <ColorPicker color={this.state.color} onChange={this.handleChange} opacitySlider /> ); }, handleChange : function(color) { console.log(color); // color is rgb(a) string this.setState({ color : color }); } }); ReactDOM.render(<App initialColor="rgb(0,0,0,1)" />, document.querySelector("#app"));

Changelog

Fix warnings about use of deprecated features in React 15.5 (thanks @albertogasparin)

Improve performance

Fix dragging inside elements with overflow: scroll (fixes #17)

Upgrade to react v15

react and react-dom now peer dependencies (fixes #9)

and now peer dependencies (fixes #9) Performance improvements

Will now work if rendered into an iframe from another document

Switch to webpack

Add release script

Compatibility with react v0.14

Drop classSet in favour of classnames module

in favour of module Switch out tinycolor2 for pure-color

Improved example

Fix issue with extreme saturation values caused by tinycolor2

Better propTypes

Some internal code cleanup

Add option for alpha slider

React v0.13 compatibility

Fix broken dependencies

React v0.11 compatibility

Small tweaks