React Bindings for Rough.js

Installation

npm

npm add react-rough roughjs

or

yarn

yarn add react-rough roughjs

Render a Rectangle on a canvas element

import ReactRough, { Rectangle } from 'react-rough' ; render( < ReactRough > < Rectangle x = {15} y = {15} width = {90} height = {80} fill = "red" /> </ ReactRough > );

Learn More

To learn more, go through our StoryBook.

Visit the Website

License

MIT