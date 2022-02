React rotation component

Supports wheel, keyboard, mouse and touch events

Install

npm install --save react-rotation

Usage

import React from 'react' import {render} from 'react-dom' import Rotation from 'react-rotation' render( <Rotation> <img src='images/00.jpg' /> <img src='images/01.jpg' /> <img src='images/02.jpg' /> <img src='images/03.jpg' /> </Rotation>, document.querySelector('.container') )

Props

className - class name of container, string

- class name of container, string cycle - cyclic rotation, boolean, default false

- cyclic rotation, boolean, default scroll - rotation by wheel/scroll, boolean, default true

- rotation by wheel/scroll, boolean, default vertical - vertical orientation, boolean, default false

- vertical orientation, boolean, default reverse - reverse rotation, boolean, default false

- reverse rotation, boolean, default tabIndex - order of focusable element, number|string, default 0

- order of focusable element, number|string, default autoPlay - start a frame playback with specified speed, boolean|number, default false

- start a frame playback with specified speed, boolean|number, default pauseOnHover - pause a frame playback on mouse hover, boolean, default false

- pause a frame playback on mouse hover, boolean, default onChange - frame change event handler, function

Tips

You can use any third-party wrapper for lazy loading the images with placeholder:

import React from 'react' import {render} from 'react-dom' import Lazy from 'react-lazyload' import Rotation from 'react-rotation' import Spinner from './components/Spinner' const Image = ( {height, src} ) => ( <Lazy height={height} placeholder={<Spinner />}> <img src={src} /> </Lazy> ) render( <Rotation> <Image height={200} src='images/00.jpg' /> <Image height={200} src='images/01.jpg' /> <Image height={200} src='images/02.jpg' /> <Image height={200} src='images/03.jpg' /> </Rotation>, document.querySelector('.container') )

