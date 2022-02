React hooks for use with Robot finite state machines.

See documentation on the website.

import { useMachine } from 'react-robot' ; import React from 'react' ; import { createMachine, state, transition } from 'robot3' ; const machine = createMachine({ one : state( transition( 'next' , 'two' ) ), two : state() }); function App ( ) { const [current, send] = useMachine(machine); return html` < button type = "button" onClick = ${() => send( 'next' )} > State: ${current.name} </ button > ` ; }

License

BSD-2-Clause