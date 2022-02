Nothing crazy, nothing flashy, just a simple, flexible & completely customisable responsive navigation bar component. Check out this demo.

Install

npm install --save react-responsive-navbar

Usage

import React, { Component } from 'react' ; import ResponsiveMenu from 'react-responsive-navbar' ; class Example extends Component { render() { return ( < ResponsiveMenu menuOpenButton = { < div /> } menuCloseButton={ < div /> } changeMenuOn="500px" largeMenuClassName="large-menu-classname" smallMenuClassName="small-menu-classname" menu={ < ul > < li > Item 1 </ li > < li > Item 2 </ li > < li > Item 3 </ li > < li > Item 4 </ li > </ ul > } /> ); } }

Props

menuOpenButton & menuCloseButton : the icons for small screens. I use react-icons in the example however you are free to use any div that you please.

: takes in any to create your menu content. You can also specify individual stylings for each of the large or small menus by adding a className to largeMenuClassName or smallMenuClassName

name type required menuOpenButton react component yes menuCloseButton react component yes changeMenuOn string yes menu react component yes largeMenuClassName string no smallMenuClassName string no

License

MIT © Stephanie Tassone