React Progressive Image Loading

Progressively load images using a blur effect.

Installation

$ npm install react-progressive-image-loading --save

Import

import ProgressiveImage from "react-progressive-image-loading" ;

Usage

<ProgressiveImage preview= "/images/tiny-preview.png" src= "/images/preview.png" render={(src, style) => < img src = {src} style = {style} /> } />

Instead of using the img tag, you can use background-image with a div .

<ProgressiveImage preview= "/images/tiny-preview.png" src= "/images/preview.png" render={(src, style) => < div style = {Object.assign(style, { backgroundImage: ` url (${ src })` })} /> } />

You can also customize the transition time and the timing function used for that transition.