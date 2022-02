Highlights

👌 Dependency free

🔌 Plug and play

🔮 Tree shaking friendly (ESM, no side effects)

📦 Super tiny (~3kb)

📚 Well documented

🍻 Bunch of awesome utilities

See quick examples import { State, Toggle } from 'react-powerplug' import { Pagination, Tabs, Checkbox } from './MyDumbComponents' <State initial={{ offset : 0 , limit : 10 , totalCount : 200 }}> {({ state, setState }) => ( < Pagination { ...state } onChange = {(offset) => setState({ offset })} /> )} </ State > <Toggle initial={true}> {({ on, toggle }) => ( <Checkbox checked={on} onChange={toggle} /> )} </Toggle> // You can also use a `render` prop instead <Toggle initial={false} render={({ on, toggle }) => ( <Checkbox checked={on} onChange={toggle} /> )} />

Guide & Documentation

> **React PowerPlug is a set of pluggable renderless components and helpers** that provides different types of state and logic utilities that you can use with your dumb components. It creates state and passes down the logic to the children, so you can handle your data. Read about the [Render Props](https://reactjs.org/docs/render-props.html) pattern.

http://rena.to/react-powerplug/

Install

Node Module

yarn add react-powerplug

npm i react-powerplug

UMD

< script src = "https://unpkg.com/react-powerplug/dist/react-powerplug.min.js" > </ script >

exposed as ReactPowerPlug

