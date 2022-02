A React component that shows a tooltip only if the text is overflow.

var ReactOverflowTooltip = require ( 'react-overflow-tooltip' ) <ReactOverflowTooltip title= 'too long text' > < div > too long text </ div > </ ReactOverflowTooltip > < ReactOverflowTooltip title = 'short text' > < div > { text } </ div > </ ReactOverflowTooltip >

Install

npm install react-overflow-tooltip

License

ISC