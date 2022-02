A React component that detects when it's overflowed by its content.

Installation

Install react-overflow using npm:

npm install --save react-overflow

Usage

import { OverflowDetector } from 'react-overflow' ; function handleOverflowChange ( isOverflowed ) { console .log(isOverflowed); } <OverflowDetector onOverflowChange={handleOverflowChange} style={{ width : '100px' }} > < div style = {{ width: ' 200px ' }}> Overflowing </ div > </ OverflowDetector >

License

MIT