React Node Resolver

A generic technique for resolving the DOM node of any react component.

Alternative Solutions

Since creating this utility, more robust solutions have become available. Consider the following before using this package:

Install

yarn add react-node-resolver

Use

import NodeResolver from 'react-node-resolver' ; class ObfuscatedComponent extends Component { render() { return <div id="inaccessible-node" />; } } class GroovyThing extends Component { getNode = (ref) => { console.log(ref); // <div id="inaccessible-node" /> } render () { return ( <NodeResolver innerRef={this.getNode}> <ObfuscatedComponent /> </NodeResolver> ); } }

Props