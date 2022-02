React Native的微信插件, 包括登录、分享

如何安装

npm install react-native-wx --save

自动link方法

react-native link react-native-wx

#####ios a.打开XCode's工程中, 右键点击Libraries文件夹 ➜ Add Files to <...> b.去node_modules ➜ react-native-wx ➜ ios ➜ 选择 RCTWeChat.xcodeproj c.在工程Build Phases ➜ Link Binary With Libraries中添加libRCTWeChat.a

#####Android

... include ':react-native-wx' project ( ':react-native-wx' ) .projectDir = new File(settingsDir, '../node_modules/react-native-wx/android' )

... dependencies { ... compile project ( ':react-native-wx' ) }

android/app/src/main/java/<你的包名>/MainApplication.java 中添加如下两行:

... import cn.reactnative.modules.wx.WeChatPackage; public class MainApplication extends Application implements ReactApplication { private final ReactNativeHost mReactNativeHost = new ReactNativeHost( this ) { protected boolean getUseDeveloperSupport () { return BuildConfig.DEBUG; } protected List<ReactPackage> getPackages () { return Arrays.<ReactPackage>asList( new WeChatPackage(), new MainReactPackage() ); } }; public ReactNativeHost getReactNativeHost () { return mReactNativeHost; } }

iOS配置

在工程target的 Build Phases->Link Binary with Libraries 中加入 、libsqlite3.tbd、libc++、libz.tbd、CoreTelephony.framework

在 Info->URL Types 中增加微信的scheme: Identifier 设置为 weixin (这个拼写不能错哦), URL Schemes 设置为你注册的微信开发者账号中的APPID

如果react-native版本>=0.17.0, 在你工程的 AppDelegate.m 文件中添加如下代码:

- ( BOOL )application:(UIApplication *)application openURL:(NSURL *)url sourceApplication:(NSString *)sourceApplication annotation:(id)annotation { return [RCTLinkingManager application:application openURL:url sourceApplication:sourceApplication annotation:annotation]; }

如果升级有困难,react-native版本实在是<0.17.0, 在你工程的 AppDelegate.m 文件中添加如下代码:

- ( BOOL )application:(UIApplication *)application openURL:(NSURL *)url sourceApplication:(NSString *)sourceApplication annotation:(id)annotation { [[NSNotificationCenter defaultCenter] postNotificationName:@"RCTOpenURLNotification" object :nil userInfo:@{@"url": url.absoluteString}]; return YES; }

iOS9的适配问题

< key > NSAppTransportSecurity </ key > < dict > < key > NSAllowsArbitraryLoads </ key > </ true > </ dict >

在iOS9中跳转第三方应用需要在应用的plist文件中添加白名单

< key > LSApplicationQueriesSchemes </ key > < array > < string > weixin </ string > < string > wechat </ string > </ array >

Android配置

在 android/app/build.gradle 里,defaultConfig栏目下添加如下代码:

manifestPlaceholders = [ WX_APPID: "微信的APPID" ]

如果react-native版本<0.18.0,确保你的MainActivity.java中有 onActivityResult 的实现:

private ReactInstanceManager mReactInstanceManager; public void onActivityResult ( int requestCode, int resultCode, Intent data) { super .onActivityResult(requestCode, resultCode, data); mReactInstanceManager.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); }

在你的包名相应目录下新建一个wxapi目录,并在该wxapi目录下新增一个WXEntryActivity类,该类继承自Activity(例如应用程序的包名为net.sourceforge.simcpux,则新添加的类的包名为net.sourceforge.simcpux.wxapi)

package net.sourceforge.simcpux.wxapi; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import cn.reactnative.modules.wx.WeChatModule; public class WXEntryActivity extends Activity { protected void onCreate (Bundle savedInstanceState) { super .onCreate(savedInstanceState); WeChatModule.handleIntent(getIntent()); finish(); } }

如何使用

引入包

import * as WechatAPI from 'react-native-wx' ;

API

返回一个 Promise 对象

config : { scope : 权限设置, }

返回一个 Promise 对象。成功时的回调为一个类似这样的对象:

{ "code" : "" , "appid" : "" , "lang" : "" , "country" : "" , }

分享到朋友圈

分享到好友

{ type : 'text' , text : 文字内容, }

{ type : 'image' , imageUrl : 图片地址, title : 标题, description : 描述, }

{ type : 'news' , title : 标题, description : 描述, webpageUrl : 链接地址, imageUrl : 缩略图地址, }

data : { partnerId : "" , prepayId : "" , nonceStr : "" , timeStamp : "" , package : "" , sign : "" , }

返回一个 Promise 对象。成功时的回调为一个类似这样的对象: