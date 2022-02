Returns the CFBundleShortVersionString and the CFBundleVersion and bundleIdentifier on IOS. For Android, returns the versionName , versionCode and applicationId .

iOS Android Example appVersion CFBundleShortVersionString versionName 1.0.2 buildVersion CFBundleVersion versionCode 42 bundleIdentifier bundleIdentifier applicationId com.foo.bar.MyApp

Getting started

Install the package

$ yarn add react-native-version-number

Link

$ react-native link react-native-version-number

Manual installation

Android:

In your android/settings.gradle file, make the following additions:

include ':react-native-version-number' project( ':react-native-version-number' ).projectDir = new File(rootProject.projectDir, '../node_modules/react-native-version-number/android' )

In your android/app/build.gradle file, add the :react-native-version-number project as a compile-time dependency:

... dependencies { ... compile project ( ':react-native-version-number' ) }

Update the MainApplication.java file to use react-native-version-number via the following changes:

import com.apsl.versionnumber.RNVersionNumberPackage; public class MainApplication extends Application implements ReactApplication { private final ReactNativeHost mReactNativeHost = new ReactNativeHost( this ) { ... protected List<ReactPackage> getPackages () { return Arrays.<ReactPackage>asList( new MainReactPackage(), new RNVersionNumberPackage(), ); } }; ... }

Usage

import VersionNumber from 'react-native-version-number' ; console .log(VersionNumber.appVersion); console .log(VersionNumber.buildVersion); console .log(VersionNumber.bundleIdentifier);

License

MIT.