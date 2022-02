安装

rnpm install react- native -umeng-push

集成到iOS

在 Appdelegate.m 中对应的位置添加如下三个API:

# import "RCTUmengPush.h" - (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions { [RCTUmengPush registerWithAppkey:@ "your app key" launchOptions:launchOptions]; } - ( void )application:(UIApplication *)application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken { [RCTUmengPush application:application didRegisterDeviceToken:deviceToken]; } - ( void )application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo { [RCTUmengPush application:application didReceiveRemoteNotification:userInfo]; }

参考: https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/AddingCapabilities/AddingCapabilities.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH26-SW6

启用推送设置 Enabling Push Notifications(否则会报 iOS device_token 无效)

集成到android

注意:0.29版本以后,reactNative会自动创建MainApplication,并且将添加原生模块从MainActivity移到了MainApplication,详情请见http://reactnative.cn/post/1774,所以我们的这里继承也有些变化,如果你的reactNative版本是0.29以下,请点击README-pre.md

由于这个库依赖于react-native-umeng-sdk,需要在你的工程 settings.gradle 文件中添加 PushSDK 。

include ':PushSDK' project ( ':PushSDK' ) .projectDir = new File(rootProject .projectDir , '../node_modules/react-native-umeng-sdk/android/PushSDK' )

新版本的react-native工程已经存在 MainApplication ,我们只需要将 MainApplication 继承 UmengApplication ,然后添加对应的 UmengPushPackage 进去就行了,如下所示:

import com.liuchungui.react_native_umeng_push.UmengPushApplication; import com.liuchungui.react_native_umeng_push.UmengPushPackage; public class MainApplication extends UmengPushApplication implements ReactApplication { private final ReactNativeHost mReactNativeHost = new ReactNativeHost( this ) { protected boolean getUseDeveloperSupport () { return BuildConfig.DEBUG; } protected List<ReactPackage> getPackages () { return Arrays.<ReactPackage>asList( new MainReactPackage(), new UmengPushPackage() ); } };

注:这一步主要是因为友盟推送需要在Application当中接收推送, UmengPushApplication 封装了友盟推送的内容。如果友盟推送如果不放在Application当中,退出应用之后是无法接收到推送的。

3、添加AppKey & Umeng Message Secret

在项目工程的 AndroidManifest.xml 中的 Application 标签下添加:

< meta-data android:name = "UMENG_APPKEY" android:value = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" > </ meta-data > < meta-data android:name = "UMENG_MESSAGE_SECRET" android:value = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" > </ meta-data >

确定是否将appkey、MessageSecret、以及包名都更换为开发者所申请的相应值

如果获取不到deviceToken也接收不到推送,请查看友盟后台的包名是否一致,当前设备是否添加到测试设备当中

Android Studio中gradle的版本需要在1.5.0或者以上

更多DeviceToken相关问题,请参考Device_token 相关问题整理【安卓版】

注:如果是android6.0以上的api编译,需要在PushSDK的build.gradle文件的android{}块内添加useLibrary 'org.apache.http.legacy',并把compileSdkVersion的版本号改为23。

详情参考:友盟安卓SDK集成指南

API

API Note getDeviceToken 获取DeviceToken didReceiveMessage 接收到推送消息回调的方法 didOpenMessage 点击推送消息打开应用回调的方法

Usage

import UmengPush from 'react-native-umeng-push' ; UmengPush.getDeviceToken( deviceToken => { console .log( "deviceToken: " , deviceToken); }); UmengPush.didReceiveMessage( message => { console .log( "didReceiveMessage:" , message); }); UmengPush.didOpenMessage( message => { console .log( "didOpenMessage:" , message); });

具体使用详情,请下载代码查看Example

Example

git clone https://github.com/liuchungui/react-native-umeng-push.git cd react-native-umeng-push/Example npm install --save

