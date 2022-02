react-native-template-rocketseat-advanced

Template Rocketseat Advanced

Sobre o Projeto

Este projeto visa a criação de um template que possa ser utilizado no momento de criação de projetos utilizando React Native, visto que o processo de instalação e configuração das libs no início de um projeto podem gerar certa complexidade e muitas vezes até erros que atrasam o processo, atrapalhando assim o fluxo de desenvolvimento.

Feito Com

Abaixo segue o que foi utilizado na criação deste template:

React Native - O React Native é um framework que permite o desenvolvimento de aplicações mobile usando JavaScript e React;

Redux - O Redux é um contêiner de estado previsível para aplicativos JavaScript. Ele ajuda você a escrever aplicativos que se comportam consistentemente, executados em diferentes ambientes (cliente, servidor e nativo) e são fáceis de testar; Redux Saga - O redux-saga é uma biblioteca que tem como objetivo tornar os efeitos colaterais dos aplicativos mais fáceis de gerenciar, mais eficientes de executar, fáceis de testar e melhores em lidar com falhas;

React Navigation - O React Navigation surgiu da necessidade comunidade do React Native de uma navegação de forma fácil de se usar, e escrita toda em JavaScript;

React Native Gesture Handler - API declarativa que permite a manipulação de toques e gestos no React Native;

Axios - O Axios é um cliente HTTP baseado em Promises para Browser e NodeJS;

Prop Types - Verificação de tipo em tempo de execução para propriedades (props) React e objetos semelhantes;

Reactotron - O Reactotron é um app Desktop para inspecionar projetos em React ou React Native. Está disponível para macOS, Linux e Windows; reactotron-react-native - Plugin para configurar o Reactotron para se conectar ao projeto React Native; reactotron-redux - Plugin que permite acompanhar todas as Actions que são disparadas na aplicação, mostrando toda a estrutura da Action; reactotron-redux-saga - Plugin que permite você percorrer uma saga na sua aplicação, poderá ver a saga e os efeitos que ela desencadeia ao longo do caminho;

Babel - O Babel é um compilador JavaScript gratuito e de código aberto e transpiler configurável usado no desenvolvimento de aplicações JavaScript; babel-eslint - Este pacote é um wrapper do parser do Babel para o ESLint; babel-plugin-root-import - Esse plugin do Babel permite que sejam feitos imports e requires em caminhos baseados em uma raiz(root); babel-plugin-transform-remove-console - Esse plugin do Babel remove todos os console.* da sua aplicação (Dica no site oficial do RN);

ESLint - O ESLint é uma ferramenta de lint plugável para JavaScript e JSX; eslint-config-airbnb - Este pacote fornece o .eslintrc do Airbnb como uma configuração compartilhada extensível; eslint-plugin-import - Plugin do ESLint com regras para ajudar na validação de imports; eslint-plugin-jsx-a11y - Verificador estático AST das regras do a11y em elementos JSX; eslint-plugin-react - Regras de linting do ESLint específicas do React; eslint-plugin-react-native - Regras de linting do ESLint específicas do React Native; eslint-import-resolver-babel-plugin-root-import - Um resolver da lib babel-root-import para a lib eslint-plugin-import;

Prettier - O Prettier atualiza seu código automaticamente seguindo os padrões que você quiser toda vez salva o arquivo; eslint-plugin-prettier - Roda o Prettier como uma regra do ESLint; eslint-config-prettier - Desativa todas as regras que são desnecessárias ou que podem dar conflito com o Prettier;

EditorConfig - O EditorConfig é um formatador de arquivos e coleções em forma de Plugin para Editores de código/texto com o objetivo de manter um padrão de código consistente entre diferentes editores, IDE's ou ambientes;

Começando

Para conseguir utilizar o template, seja através do React Native CLI ou com uma cópia local dos arquivos, siga os passos abaixo.

Antes de seguirmos para as configurações e uso do template, é ideal que você tenha o ambiente configurado para criar e testar aplicativos em React Native, para isso você pode seguir o guia do link abaixo:

Ambiente React Native (Android/iOS)

Estrutura de Arquivos

A estrutura de arquivos está da seguinte maneira:

rocketseat-advanced ├── src/ │ ├── config/ │ │ └── ReactotronConfig.js │ ├── images/ │ │ ├── rocketseat_logo_roxa.png │ │ └── rocketseat_logo.png │ ├── pages/ │ │ └── Main/ │ │ └── index.js │ ├── services/ │ │ └── api.js │ ├── store/ │ │ ├── ducks/ │ │ │ └── index.js │ │ ├── sagas/ │ │ │ └── index.js │ │ └── index.js │ ├── index.js │ └── routes.js ├── .editorconfig ├── .eslintrc.json ├── .gitignore ├── babel.config.js ├── dependencies.json ├── devDependencies.json ├── index.js ├── jsconfig.js ├── LICENSE ├── package.json └── README.md

Serão explicados os arquivos e diretórios na seção de Edição.

Instalação

Para instalar e utilizar esse template o processo é bem simples, basta criar um projeto novo utilizando o comando:

react-native init AwesomeExample --template rocketseat-advanced

Depois do projeto criado você pode deletar o arquivo App.js da raiz, pois o arquivo index.js agora aponta para a pasta src.

Com isso o projeto será criado com todas as dependências do template devidamente instaladas e linkadas, tal como os arquivos de configuração que são copiados para o projeto.

Passo Adicional no Android

Para que os gestos sejam habilitados no Android é necessário um passo a mais, que é bem simples, abra o arquivo android/app/src/main/java/<pacote_do_projeto>/MainActivity.java , e comece importando os pacotes como abaixo:

import com.facebook.react.ReactActivity; import com.facebook.react.ReactActivityDelegate; import com.facebook.react.ReactRootView; import com.swmansion.gesturehandler.react.RNGestureHandlerEnabledRootView;

Feito a importação vamos criar um método novo, logo abaixo do getMainComponentName() , ficando:

public class MainActivity extends ReactActivity { protected String getMainComponentName () { ... } protected ReactActivityDelegate createReactActivityDelegate () { return new ReactActivityDelegate( this , getMainComponentName()) { protected ReactRootView createRootView () { return new RNGestureHandlerEnabledRootView(MainActivity. this ); } }; } }

Edição

Nesta seção haverão instruções caso você queira editar o template, explicando para que os diretórios são utilizados e também os arquivos de configuração.

src - Diretório contendo todos os arquivos da aplicação, é criado um diretório src para que o código da aplicação possa ser isolado em um diretório e facilmente portado para outros projetos, se necessário; config - Diretório para guardar os arquivos de configuração da aplicação, por exemplo, a configuração de uso do Reactotron e configuração de inicialização do Firebase; ReactotronConfig.js - Arquivo contendo a configuração do Reactotron, com os Plugins reactotron-redux e reactotron-redux-saga , para ser usado na aplicação; images - Diretório para armazenar imagens em geral que possam ser utilizadas na aplicação, esse diretório pode ser renomeado para assets e dentro de assets criar um novo diretório para guardar somente as imagens, assim é possível ter um diretório para guardar todo tipo de arquivo, e não apenas imagens; pages - Diretório onde ficam as páginas (telas) da aplicação, como forma de padronização e boas práticas toda página fica dentro de um diretório com seu nome; Main - Diretório exemplo de uma página cujo nome é Main , por padrão foi adotado usar sempre como nome do diretório o nome da página em camelCase, dentro desse diretório é necessária a criação ao menos do arquivo index.js ; index.js - Arquivo com toda a lógica da página, com os componentes visuais a serem renderizados e também o código para conectar o componente ao Redux para acessar o State global e as Actions criadas nos Ducks; services - Diretório onde serão criados os arquivos relacionados a serviços utilizados na aplicação, por exemplo, requisições HTTP, autenticação com Firebase ou qualquer outro serviço que for utilizado; api.js - Arquivo com a configuração da biblioteca Axios para envio de requisições HTTP, o endereço que vem configurado por padrão é para a API do Github; store - Diretório onde será criada toda a estrutura do Redux para a aplicação, como os Ducks (Reducers + Action Types + Action Creators), os Sagas e um arquivo para centralizar toda essa configuração e disponibilizar para o restante da aplicação; ducks - Diretório destinado a centralizar os Ducks da aplicação para padronização na estrutura relacionada ao Redux; index.js - Arquivo responsável por importar cada Duck criado e combiná-los em um só para serem usados no Redux através da função combineReducers() ; sagas - Diretório destinado a centralizar os Sagas da aplicação para padronização na estrutura relacionada ao Redux; index.js - Arquivo responsável por relacionar as Actions disparadas pela aplicação às funções do Saga , que são Funções Generator, nele é definido os Action Types a serem "escutados" e qual função executar quando um Action Creator for executado; index.js - Arquivo responsável por executar a configuração para o funcinamento do Redux + Redux Saga, dentre suas funções estão: criar um Middleware para monitorar as Actions disparadas na aplicação, aplicar o middleware criado juntamente com um Enhancer que monitora o fluxo de uma função do Saga , criar o store global da aplicação combinando os reducers existentes e exportar o state criado; index.js - Arquivo responsável por centralizar o código do diretório src , nele é inserido o HOC Provider do react-redux que é o responsável por disponilizar o state global para a aplicação, e dentro do Provider são chamadas as rotas tal como qualquer outra configuração que precise ser executada na inicialização da aplicação, ele é como um Entry Point do diretório src ; routes.js - Arquivo com as configurações de navegação da aplicação, nele são criados os Navigators disponibilizados na biblioteca React Navigation;

.editorconfig - Arquivo destinado à configuração do plugin Editor Config, que padroniza algumas configurações para o editor em diferentes ambientes;

.eslintrc.json - Arquivo de configuração do ESLint, é nele que são inseridas as regras e configurações de Linting do projeto, tal como a configuração do Resolver para o Babel Plugin Root Import e configuração da variável global __DEV__ ;

babel.config.js - Arquivo de configuração do Babel, é nele que é configurado o Babel Plugin Root Import para aceitar imports absolutos na aplicação usando o diretório src como raiz;

dependencies.json - Arquivo contendo apenas um objeto com a lista de dependências que devem ser instaladas na aplicação, vale lembrar que as dependências que já vem por padrão no projeto como react e react-native não precisam estar nessa lista, a menos que você queira gerenciar a versão dessas libs;

devDependencies.json - Arquivo contendo apenas um objeto com a lista de dependências de desenvolvimento que devem ser instaladas na aplicação, vale lembrar que as dependências de desenvolvimento que já vem por padrão no projeto como @babel/core , @babel/runtime , entre outras, não precisam estar nessa lista, a menos que você queira gerenciar a versão dessas libs;

index.js - Arquivo raiz da aplicação, também chamado de Entry Point, é o primeiro arquivo chamado no momento do build e execução da aplicação, nele é chamado o arquivo src/index.js que por sua vez chama as rotas da aplicação;

jsconfig.json - Arquivo de configuração do JavaScript no Editor, ele é o responsável por ativar o Auto Complete de códigos JavaScript na aplicação;

package.json - Diferente dos projetos comuns, esse arquivo tem as configurações necessárias para a publicação do Template no NPM, para saber mais sobre isso veja a seção abaixo.

Publicação

Para publicar um template como esse, o processo é bastante simples e rápido.

Crie uma conta no site do NPM; Com a conta criada execute o comando abaixo e insira suas credenciais;

npm login

Basta abrir o arquivo package.json e modificar as informações de acordo com o seu template, mas as informações mais importantes são duas, o name e o version , que são os únicos que tem restrições, seguem abaixo as restrições: O name sempre deve começar com o prefixo react-native-template- seguido do nome do seu template; O template deve ser publicado em uma conta pessoal, pois quando publicado em uma Organization é acrescentado o prefixo @<nome_da_organization> no nome do pacote; O name deve ser único, não podendo ser igual ao de um template já publicado; A version deve ser atualizada a cada publicação, se o template está na versão 0.0.1 e é preciso publicar uma atualização no mesmo, a version deve ser diferente e superior a versão atual, por exemplo, 0.0.2; Após configurar corretamente o package.json basta executar no terminal/prompt o comando npm publish ; Com a publicação finalizada o template deve ficar disponível através do link https://www.npmjs.com/package/react-native-template-<nome_do_template> .

Contribuição

Contribuições são o que fazem a comunidade open source um lugar incrível para aprender, inspirar e criar. Qualquer contribuição que você fizer será muito apreciada.

Faça um Fork do projeto Crie uma Branch para sua Feature ( git checkout -b feature/FeatureIncrivel ) Adicione suas mudanças ( git add . ) Comite suas mudanças ( git commit -m 'Adicionando uma Feature incrível! ) Faça o Push da Branch ( git push origin feature/FeatureIncrivel ) Abra um Pull Request

Para testar o template de um caminho local, coloque o caminho absoluto junto com o prefixo file://

react- native init AwesomeContribution --template file:

Licença

Distribuído sob a licença MIT. Veja LICENSE para mais informações.

Contato

Rocketseat - Github - oi@rocketseat.com.br