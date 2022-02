提供SwRefreshScrollView和SwRefreshListView两种支持下拉刷新的组件,SwRefreshListView支持上拉加载更多。 实现方式不一样 所以Android体验可能稍微有点不同。

1. SwRefreshScrollView

兼容ScrollView的属性

props:

onRefresh :PropTypes.func, customRefreshView :PropTypes.func, customRefreshViewHeight :PropTypes.number

func:

beginRefresh() endRefresh()

2. SwRefreshListView

兼容ListView, SwRefreshScrollView属性 新增endLoadMore方法

props:

customLoadMoreView :PropTypes.func, onLoadMore :PropTypes.func, pusuToLoadMoreTitle :PropTypes.string, loadingTitle :PropTypes.string, noMoreDataTitle :PropTypes.string, isShowLoadMore :PropTypes.bool

func:

resetStatus() setNoMoreData() beginRefresh() endRefresh() endLoadMore(isNoMoreData)

npm install react- native -swRefresh --save

导入

import { SwRefreshScrollView, SwRefreshListView, RefreshStatus, LoadMoreStatus } from 'react-native-swRefresh'

Demo: SwRefreshScrollView

<SwRefreshScrollView onRefresh={ this ._onRefresh.bind( this )} > < View style = {styles.content} > < Text > 下拉刷新ScrollView </ Text > </ View > </ SwRefreshScrollView > ------------------------------------------------------------------------------- _onRefresh(end){ let timer = setTimeout( () => { clearTimeout(timer) alert( '刷新成功' ) end() }, 1500 ) }

Demo: SwRefreshListView

<SwRefreshListView dataSource={ this .state.dataSource} ref= "listView" renderRow={ this ._renderRow.bind( this )} onRefresh={ this ._onListRefersh.bind( this )} onLoadMore={ this ._onLoadMore.bind( this )} /> ------------------------------------------------------------------------------- _onListRefersh(end){ let timer = setTimeout( () => { clearTimeout(timer) this ._page= 0 let data = [] for ( let i = 0 ;i< 10 ;i++){ data.push(i) } this .setState({ dataSource : this ._dataSource.cloneWithRows(data) }) this .refs.listView.resetStatus() end() }, 1500 ) } _onLoadMore(end){ let timer = setTimeout( () => { clearTimeout(timer) this ._page++ let data = [] for ( let i = 0 ;i<( this ._page+ 1 )* 10 ;i++){ data.push(i) } this .setState({ dataSource : this ._dataSource.cloneWithRows(data) }) end( this ._page > 2 ) }, 2000 ) } componentDidMount() { let timer = setTimeout( () => { clearTimeout(timer) this .refs.listView.beginRefresh() }, 500 ) }

