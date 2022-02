Themeable react-native toast component built using styled-components & styled-system.

Features

Pure JS implementation

Supports multiple toasts

iOS and Android compatible

Styled with theme contraints

Written using React Hooks

Fully typed with TypeScript

Installation

$ yarn add react-native-styled-toast

Usage

react-native-styled-toast is built to work with both vanilla react-native apps as well as react-native apps bootstrapped with Expo. It utilizes styled-components and styled-system under the hood to facilitate theming.

Because the toasts rely on theming, you need to ensure that you've wrapped your app in the ThemeProvider component from styled-components - then use the ToastProvider and wrap the rest of your app:

import { ThemeProvider } from 'styled-components' import { ToastProvider } from 'react-native-styled-toast' return ( < ThemeProvider theme = {theme} > < ToastProvider > < App /> </ ToastProvider > </ ThemeProvider > )

Now that your app has access to the Toast context, you can make use of the provided useToast hook to trigger a toast anywhere in your app:

import { useToast } from 'react-native-styled-toast' const { toast } = useToast() return < Button onPress = {() => toast({ message: 'Check me out!', ...config })} />

If you aren't able to make use of hooks for whatever reason, you can still use the provided ToastContext.Consumer to fire off a toast.

import { ToastContext } from 'react-native-styled-toast' return ( < ToastContext.Consumer > {({ toast }) => { return ( < Button onPress = {() => toast({ message: 'Woo! This is a success toast.' }) } title="Show Success Toast" /> ) }} </ ToastContext.Consumer > )

This component relies on styled-system to access colors from your theme. So you need to ensure that your theme object is configured correctly. Please refer to the styled-system docs. Your theme object should contain at least a spacing scale with some default colors, it should looks something like this:

export default { space : [ 0 , 4 , 8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 32 , 40 , 48 ], colors : { text : '#0A0A0A' , background : '#FFF' , border : '#E2E8F0' , muted : '#F0F1F3' , success : '#7DBE31' , error : '#FC0021' , info : '#00FFFF' } }

By default, react-native-styled-toast references the following theme color keys for their respective properties:

background (default toast background) \ text (default toast text color) \ success (default success accent color) \ info (default info accent color color) \ error (default error accent color) \ muted (default close button bg color)

If your colors object in your theme does not contain these, you can customize these values in the toast configuration object. E.g:

const { toast } = useToast() <Button onPress={() => toast({ bg : 'myBgColor' , color : 'myTextColor' })} />

Fully Customizable Styling

You are now able to fully customize both the style of the Toast component itself, as well as the close button - all while respecting your theme contstraints. This can be achieved through the toastStyles and closeButtonStyles objects respectively. You can also hide the accent view. These options need to be passed to the internal toast config:

toast({ message : 'My First Toast!' , toastStyles : { bg : 'lightblue' , borderRadius : 16 }, color : 'white' , iconColor : 'white' , iconFamily : 'Entypo' , iconName : 'info' , closeButtonStyles : { px : 4 , bg : 'darkgrey' , borderRadius : 16 }, closeIconColor : 'white' , hideAccent : true })

Above is an example of a fully customized toast which renders the following:



Max Toasts

Along with the new styling updates, you are now also able to limit the number of toasts which a user can see. To do so, simply pass the maxToasts prop to the ToastProvider component:

<ToastProvider maxToasts={ 2 } offset={ 16 } position= "BOTTOM" > < Container /> </ ToastProvider >

Dark Mode Compatible 🌗

Because of the theming capability of react-native-styled-toast , it has out of the box support for dark mode. All you need to do is ensure the color keys you're using for your different modes are the same

Props

ToastProvider

Prop Type Required Description Default maxToasts number no Sets max number of toasts to show Constants.statusBarHeight offset number no Increases default offset from the top / bottom Constants.statusBarHeight position enum no Sets the position of the toasts TOP

ToastConfig

Prop Type Required Description Default accentColor string no Sets the background color of the accent on the left undefined animationType string no Sets the type of animation for toast entering, possible options are "slide", "fade" or "scale" slide closeButtonStyles object no Allows custom styling of the close button, values pull from theme N/A closeIconColor string no Sets the color of the close icon text closeIconFamily string no Sets the family of the close icon Feather closeIconName string no Sets the name of the close icon 'x' closeIconSize string no Sets the size of the close icon 20 hideCloseIcon boolean no Shows / hides of the close icon false color string no Sets the text color of the toast text duration number no ms duration of toast before auto closing. 0 = infinite. 3000 hideAccent boolean no Shows / hides accent undefined hideIcon boolean no Toggles whether to show / hide icon false iconColor string no Customize icon color using key from theme undefined iconFamily string no Allow referencing of custom icon family from react-native-vector-icons Feather iconName string no Allow referencing of custom icon name from specified icon family undefined iconSize string no Sets the size of the icon 20 intent enum no Updates icon and accent color based on intent. SUCCESS message string yes Text message that gets rendered Toast Message! onPress func no Function that gets exectuted onPress of toast () => false shouldVibrate boolean no Toggles whether phone vibrates on notification false subMessage string no Sub message that gets rendered below message undefined toastStyles object no Allows custom styling of the Toast component. Values pull from theme undefined messageProps TextProps no Allows custom styling message {} subMessageProps TextProps no Allows custom styling subMessage {} allowFontScaling boolean no Allows font scaling true shadow ShadowProps no Allows custom shadow {}