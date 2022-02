React Native Static Safe Area Insets

React Native package that exposes the Safe Area insets as constants (iOS and Android notch are supported).

Getting started

React Native 0.60 or above

yarn add react-native-static-safe-area-insets cd ios && pod install

React Native 0.59

yarn add react-native-static-safe-area-insets react-native link react-native-static-safe-area-insets

Usage

Constants

import StaticSafeAreaInsets from 'react-native-static-safe-area-insets' ; console .log( 'SafeArea insets top:' , StaticSafeAreaInsets.safeAreaInsetsTop) console .log( 'SafeArea insets bottom:' , StaticSafeAreaInsets.safeAreaInsetsBottom) console .log( 'SafeArea insets left:' , StaticSafeAreaInsets.safeAreaInsetsLeft) console .log( 'SafeArea insets right:' , StaticSafeAreaInsets.safeAreaInsetsRight)

Current Insets

import StaticSafeAreaInsets from 'react-native-static-safe-area-insets' ; StaticSafeAreaInsets.getSafeAreaInsets( ( values ) => { console .log( 'SafeArea insets top:' , values.safeAreaInsetsTop) console .log( 'SafeArea insets bottom:' , values.safeAreaInsetsBottom) console .log( 'SafeArea insets left:' , values.safeAreaInsetsLeft) console .log( 'SafeArea insets right:' , values.safeAreaInsetsRight) })

This method is useful for cases when you want to get the new insets when the device orientation changes.