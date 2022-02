React Native Speedometer Chart

Speedometer Chart component for React Native

Installation

npm install --save react- native -speedometer-chart

yarn add react- native -speedometer-chart

Try it out

You can try out the Speedometer Chart Example app to get a tease of the functionalities of this lib.

Props

Prop Default Type Required Description value none number yes Value to be painted totalValue none number yes Total value size 200 number no Chart size innerColor #ffffff string no value color outerColor #e6e6e6 string no value color internalColor #2eb82e string no totalValue color style {} object no Additional style showText false bool no Show center text text '' string/number no Center text textStyle {} object no Center text style showLabels false bool no Show labels labelStyle {} object no Label style labelFormatter number => number func no Label formatter showPercent false bool no Show center percent percentStyle {} object no Percent style innerCircleStyle null object no outerCircleStyle null object no halfCircleStyle null object no percentSize 0.5 number no showIndicator false bool no Show a needle indicatorColor #808080 string no value color

Basic Usage

import React, { Component } from 'react' ; import Speedometer from 'react-native-speedometer-chart' ; export default class Main extends Component { render() { return ( < Speedometer value = {50} totalValue = {100}/ > ); } }

Examples

<Speedometer value={ 25 } totalValue={ 100 }/>

<Speedometer value={ 50 } totalValue={ 100 }/>

<Speedometer value={ 75 } totalValue={ 100 }/>

<Speedometer value={ 100 } totalValue={ 100 }/>

<Speedometer value={ 50 } totalValue={ 150 } size={ 250 } outerColor= "#d3d3d3" internalColor= "#ff0000" showText text= "50.00" textStyle={{ color : 'green' }} showLabels labelStyle={{ color : 'blue' }} labelFormatter={number => ` ${number} %` } showPercent percentStyle={{ color : 'red' }} />

<Speedometer value={ 0 } totalValue={ 100 } showIndicator /> <Speedometer value={25} totalValue={100} showIndicator /> <Speedometer value={50} totalValue={100} showIndicator /> <Speedometer value={75} totalValue={100} showIndicator /> <Speedometer value={100} totalValue={100} showIndicator />

License

MIT