React Native Shimmer Placeholder

Placeholder for both IOS and Android

Get Started

Installation

npm i react-native-shimmer-placeholder --save

or

yarn add react-native-shimmer-placeholder

Usage

Simple

For expo

import { createShimmerPlaceholder } from 'react-native-shimmer-placeholder' import LinearGradient from 'expo-linear-gradient' ; const ShimmerPlaceholder = createShimmerPlaceholder(LinearGradient) <ShimmerPlaceHolder /> < ShimmerPlaceHolder visible = {isFetched} > < Text > Wow, awesome here. </ Text > </ ShimmerPlaceHolder >

or

import ShimmerPlaceHolder from 'react-native-shimmer-placeholder' import LinearGradient from 'expo-linear-gradient' ; < ShimmerPlaceHolder LinearGradient = {Linear} /> < ShimmerPlaceHolder visible = {isFetched} LinearGradient = {Linear} > < Text > Wow, awesome here. </ Text > </ ShimmerPlaceHolder >

For react-native-linear-gradient

import LinearGradient from 'react-native-linear-gradient' ; import { createShimmerPlaceholder } from 'react-native-shimmer-placeholder' const ShimmerPlaceHolder = createShimmerPlaceholder(LinearGradient) ... <ShimmerPlaceHolder />

or

import LinearGradient from 'react-native-linear-gradient' ; import ShimmerPlaceHolder from 'react-native-shimmer-placeholder' ... <ShimmerPlaceHolder LinearGradient={LinearGradient} />

Connect more components

import { createShimmerPlaceholder } from 'react-native-shimmer-placeholder' import LinearGradient from 'react-native-linear-gradient' ; const ShimmerPlaceholder = createShimmerPlaceholder(LinearGradient) const FacebookContent = () => { const avatarRef = React.createRef() const firstLineRef = React.createRef() const secondLineRef = React.createRef() const thirdLineRef = React.createRef() React.useEffect( () => { const facebookAnimated = Animated.stagger( 400 , [ avatarRef.current.getAnimated(), Animated.parallel([ firstLineRef.current.getAnimated(), secondLineRef.current.getAnimated(), thirdLineRef.current.getAnimated() ]) ] ); Animated.loop(facebookAnimated).start(); }, []) return ( <View> <View style={{ flexDirection: "row" }}> <ShimmerPlaceholder ref={avatarRef} stopAutoRun /> <View style={{ justifyContent: "space-between" }}> <ShimmerPlaceholder ref={firstLineRef} stopAutoRun /> <ShimmerPlaceholder ref={secondLineRef} stopAutoRun /> <ShimmerPlaceholder ref={thirdLineRef} stopAutoRun /> </View> </View> </View> ) }

More Detail see this

Props

Prop Description Type Default LinearGradient Linear Gradient components ('react-native-linear-gradient' or 'expo-linear-gradient') Component undefined visible Visible child components boolean false style Container Style Style {backgroundColor: '#ebebeb',overflow: 'hidden'} shimmerStyle Shimmer Style only Style {} contentStyle Content Style when visible Style {} location Locations of shimmer number[] [0.3, 0.5, 0.7] width Width of row number 200 duration Duration of shimmer over a row number 1000 height Height of row number 15 shimmerWidthPercent Percent of shimmer width number 1.0 isReversed Reverse direction of animation boolean false stopAutoRun Stop running shimmer animation at beginning boolean false isInteraction Defines whether or not the shimmer animation creates an interaction handle on the InteractionManager boolean true shimmerColors Colors of the shimmer. string[] ['#ebebeb', '#c5c5c5', '#ebebeb'] containerProps Props passed to the outermost View ViewProps undefined shimmerContainerProps Props passed to the View which contains the loading animation ViewProps undefined childrenContainerProps Props passed to the View which contains the children ViewProps undefined

Methods

Method Description Type getAnimated get Animated of Placeholder Animated

Helpers

createShimmerPlaceholder

/** * To create ShimmerPlaceholder by Linear Gradient. Only useful when you use 3 rd party, * For example: react-native-linear-gradient * @param {Linear Gradient Component} LinearGradient - 'expo-linear-gradient' by default * * @example * * import LinearGradient from 'react-native-linear-gradient' ; * import { createShimmerPlaceholder } from 'react-native-shimmer-placeholder' * * const ShimmerPlaceHolder = createShimmerPlaceholder(LinearGradient) * * ... * * <ShimmerPlaceHolder /> */

Contribute

Welcome help me to build this awesome lib.

License

MIT