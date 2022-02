Add your app as a target for sharing from other apps and write iOS Share Extensions in React Native.

Installation

npm i --save react-native-share-menu

Automatic Linking (React Native 0.60+)

At the command line, in the ios directory:

pod install

Manual Linking (React Native 0.36+)

At the command line, in the project directory:

react-native link

Example Usage

import React, { useState, useEffect, useCallback } from "react" ; import { AppRegistry, Text, View, Image, Button } from "react-native" ; import ShareMenu, { ShareMenuReactView } from "react-native-share-menu" ; type SharedItem = { mimeType : string, data : string, extraData : any, }; const Test = () => { const [sharedData, setSharedData] = useState( null ); const [sharedMimeType, setSharedMimeType] = useState( null ); const handleShare = useCallback( ( item: ?SharedItem ) => { if (!item) { return ; } const { mimeType, data, extraData } = item; setSharedData(data); setSharedMimeType(mimeType); console .log(extraData); }, []); useEffect( () => { ShareMenu.getInitialShare(handleShare); }, []); useEffect( () => { const listener = ShareMenu.addNewShareListener(handleShare); return () => { listener.remove(); }; }, []); if (!sharedMimeType && !sharedData) { return null ; } if (sharedMimeType === "text/plain" ) { return < Text > Shared text: {sharedData} </ Text > ; } if (sharedMimeType.startsWith( "image/" )) { return ( <View> <Text>Shared image:</Text> <Image source={{ uri: sharedData }} /> </View> ); } // The user shared a file in general return ( <View> <Text>Shared mime type: {sharedMimeType}</Text> <Text>Shared file location: {sharedData}</Text> </View> ); }; const Share = () => { const [sharedData, setSharedData] = useState(""); const [sharedMimeType, setSharedMimeType] = useState(""); useEffect(() => { ShareMenuReactView.data().then(({ mimeType, data }) => { setSharedData(data); setSharedMimeType(mimeType); }); }, []); return ( <View> <Button title="Dismiss" onPress={() => { ShareMenuReactView.dismissExtension(); }} /> <Button title="Send" onPress={() => { // Share something before dismissing ShareMenuReactView.dismissExtension(); }} /> <Button title="Dismiss with Error" onPress={() => { ShareMenuReactView.dismissExtension("Something went wrong!"); }} /> <Button title="Continue In App" onPress={() => { ShareMenuReactView.continueInApp(); }} /> <Button title="Continue In App With Extra Data" onPress={() => { ShareMenuReactView.continueInApp({ hello: "from the other side" }); }} /> {sharedMimeType === "text/plain" && <Text>{sharedData}</Text>} {sharedMimeType.startsWith("image/") && ( <Image source={{ uri: sharedData }} /> )} </View> ); }; AppRegistry.registerComponent("Test", () => Test); AppRegistry.registerComponent("ShareMenuModuleComponent", () => Share);

Or check the "example" directory for an example application.

How it looks

Android

iOS

