React Native SwipeAble Scaling Drawer

Installation

npm i react-native-scaling-drawer --save

API

Prop Type Default Description scalingFactor number 0.6 Maximum scaling size (in percantage) of your Front View's scale. Set value higher than 0.1 lower than 1 minimizeFactor number 0.7 Maximum push offset (in percentage) of your Front View's position relative to left edge of screen. A value of 0.5 means middle of screen if scaling value is content element - Drawer content menu(Left Menu) swipeOffset number 10 Minimum offset for your Front View to trigger Drawer's Swipe action contentWrapperStyle object - Drawer Menu Wrapper custom style frontStyle object - Front View custom style onOpen function - If u open drawer trigger onOpen function onClose function - If u close drawer trigger onClose function

NOTE

If you want to disable drawer swipe, you can access blockSwipeAbleDrawer method and send true. (Default value false, you can swipe drawer any screen). You can check my example for block.

Example With React Navigation

import React, {Component} from 'react' ; import {View, StatusBar, TouchableOpacity, Text} from 'react-native' ; import ScalingDrawer from 'react-native-scaling-drawer' ; import Home from './container/Home' ; import Profile from './container/Profile' ; import Wins from './container/Wins' ; import Detail from './container/Detail' ; import LeftMenu from './component/LeftMenu' ; import { createNavigator, createNavigationContainer, StackRouter, addNavigationHelpers, } from 'react-navigation' ; let defaultScalingDrawerConfig = { scalingFactor : 0.6 , minimizeFactor : 0.6 , swipeOffset : 20 }; class CustomDrawerView extends Component { constructor (props) { super (props); } componentWillReceiveProps(nextProps) { if (nextProps.navigation.state.index === 0 ) this ._drawer.blockSwipeAbleDrawer( false ); if (nextProps.navigation.state.index === 0 && this .props.navigation.state.index === 0 ) { this ._drawer.blockSwipeAbleDrawer( false ); this ._drawer.close(); } if (nextProps.navigation.state.index > 0 ) { this ._drawer.blockSwipeAbleDrawer( true ); } } setDynamicDrawerValue = ( type, value ) => { defaultScalingDrawerConfig[type] = value; this .forceUpdate(); }; render() { const {routes, index} = this .props.navigation.state; const ActiveScreen = this .props.router.getComponentForState( this .props.navigation.state); return ( <ScalingDrawer ref={ref => this._drawer = ref} content={<LeftMenu navigation={this.props.navigation}/>} {...defaultScalingDrawerConfig} onClose={() => console.log('close')} onOpen={() => console.log('open')} > <ActiveScreen navigation={addNavigationHelpers({ ...this.props.navigation, state: routes[index], openDrawer: () => this._drawer.open(), })} dynamicDrawerValue={ (type, val) => this.setDynamicDrawerValue(type, val) } /> </ScalingDrawer> ) } } const AppNavigator = StackRouter({ Home: {screen: Home}, Profile: {screen: Profile}, Wins: {screen: Wins}, Detail: { screen: Detail, path: 'detail' } }, { initialRouteName: 'Home', }); const CustomDrawer = createNavigationContainer(createNavigator(AppNavigator)(CustomDrawerView)); export default CustomDrawer;

TODO